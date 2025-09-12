Популярное
Таня Боброва
Деньги

«Действительно беспокоит»: ЦБ сообщил, что увидел всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств россиян

Важно принимать «все меры», чтобы у «абсолютно добросовестных людей» средства не блокировались, отметила глава регулятора.

Скриншот vc.ru
  • ЦБ обеспокоен случаями необоснованных блокировок средств россиян, передаёт РБК слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной с пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.
  • По её словам, Банк России видел «всплеск жалоб по необоснованным блокировкам», поэтому важно «принять все меры, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».
  • Набиуллина напомнила, что блокировать деньги могут по трём основаниям: при подозрении вывода средств мошенниками, отмывании и нарушении налогового законодательства. В первом случае банк обязан заблокировать карту, только если получает данные о клиенте из базы ЦБ и эта информация внесена по данным правоохранительных органов.
  • Если есть подозрение в отмывании денег, обычно отключают от мобильного банка и отказывают в проведении подозрительной операции. В случае налоговых нарушений — приостанавливают операции по счёту.
  • В августе 2025 года ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки карт и остановки операций по счетам. Сейчас регулятор «смотрит, как эти рекомендации выполняются», рассказала Набиуллина. «Но мы видим: банки обычно чутко реагируют на наши рекомендации. Надеюсь, эту проблему удастся решить», — отметила она.
Таня Боброва
Деньги
