ЦБ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых

Большинство аналитиков, опрошенных СМИ, допускали снижение до 16%.Источник: ЦБУстойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились, а экономика «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», объяснил ЦБ. Однако инфляционные ожидания остаются высокими, кредитная активность выросла в последние месяцы.В июле-августе 2025 года рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3% в пересчёте на год после 4,4% во втором квартале 2025 года. Показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. По оценке на 8 сентября, годовая инфляция составила 8,2%.Напряжённость на рынке труда «значимо не снижается», безработица находится на исторических минимумах. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, однако темпы их повышения пока опережают рост производительности труда.Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 октября 2025 года.В декабре 2024 года, а также феврале, марте и апреле 2025 года ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых. В июне регулятор перешёл к её снижению — до 20%, а в июле— до 18%.Динамика ключевой ставки с сентября 2023 года по начало сентября 2025-го. Скриншот vc.ruБольшинство опрошенных СМИ аналитиков допускали, что ЦБ снизит ставку с 18% до 16% годовых. На это указывало в том числе замедление инфляции и «умеренные» темпы кредитования. По данным Росстата, в августе 2025 года потребительские цены снизились на 0,4% после роста на 0,57% в июле. За январь-август 2025 года — выросли на 3,94%.Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже показатель, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой ставке, как правило, растут вклады и депозиты.После решения ЦБ «Сбер» объявил, что с 15 сентября 2025 года снижает минимальную ставку по потребкредитам на 1 п.п., до 19,9% годовых. Ставки по рыночной ипотеке банк опусит на 1-2 п.п., минимальная будет 17,4% годовых; снизят ставки и по вкладам — максимальной будет 15,5% годовых на три месяца. ВТБ уже снизил ставки по кредитам наличными на 4 п.п. и готовится улучшить условия по ипотеке и автокредитам.#новости #ключеваяставка