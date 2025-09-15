Крупнейший банк Швейцарии UBS изучает возможность перенести штаб-квартиру из Цюриха в США из-за ужесточения регулирования — СМИ

Швейцарское правительство предложило реформу, которая обяжет UBS нарастить капитал на сумму до $26 млрд.Источник фото: БКСПо данным New York Post, руководство банка встречалось с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы заранее «подготовиться к потенциальному кардинальному стратегическому повороту».Среди обсуждаемых сделок — покупка американского банка или слияние с одним из них, рассказали источники издания. По их словам, правление UBS рассчитывает, что в США регуляторы будут лояльнее.В пресс-службе швейцарского банка отказались от комментариев, но и отрицать встречу с администрацией не стали. В разговоре с Bloomberg банк сослался на недавние комментарии своего главы Серджио Эрмотти — что обсуждать сценарии «слишком рано».В Минфине США отказались от комментариев. Осведомлённый чиновник из администрации Трампа указал, что одна из задач «дерегулирования» в американском банковском секторе — как раз привлечь в страну зарубежные организации.В 2023 году, чтобы предотвратить кризис на фоне краха второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse, её правительство организовало экстренное слияние Credit Suisse с системно значимым UBS.В июне 2025 года швейцарские власти представили реформу, которая должна обезопасить местный банковский сектор от подобных ситуаций и, в частности, обязывает UBS нарастить резервы на сумму до $26 млрд.В UBS сказали, что требования непомерные и подорвут позиции банка на мировом рынке. Bloomberg уже тогда отмечало: мера может обострить отношения между банком и государством.#новости #ubs