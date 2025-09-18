Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Глава ЦБ: «Не надо путать замедление экономики и рецессию, последней в России нет»

Экономический рост продолжается.

Источник: «Звезда»
  • Об этом Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, пишут РБК и «Коммерсантъ».

Прежде всего не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • По её словам, летом 2025 года были заметны признаки активизации в экономике — в стране продолжается экономический рост, однако «более умеренными темпами». Это закономерно после периода перегрева экономики.
  • Когда речь идёт о технической рецессии, имеется в виду, что экономика снижается два квартала подряд. Однако в России этого не происходит, говорит Набиуллина.
  • В начале сентября 2025-го глава «Сбера» Герман Греф сказал, что продолжается охлаждение российской экономики: в апреле-июне она вошла в стадию «технической стагнации». По его мнению, ключевая ставка к концу 2025 года должна опуститься до 14%, но для «оживления» экономики нужна ставка в 12% и ниже.
  • 12 сентября ЦБ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.

#новости #цб

