Филиппинский финтех-стартап Salmon бывших топ-менеджеров «Тинькофф» привлёк $50 млн через выпуск облигаций

Летом 2025-го сервис привлёк $88 млн через облигации и частные инвестиции.Георгий Чесаков, Павел Фёдоров и Раффи Монтемайор. Источник: FHL Деньги привлекли через выпуск облигаций, зарегистрированных по шведскому праву, пишет Forbes со ссылкой на компанию. Суммарный объём финансирования через такие долговые инструменты достиг $110 млн.Поддержку рынку финансовых услуг Филиппин оказывают «благоприятные макроэкономические факторы», быстро растущий класс потребителей и «устойчивая нормативно-правовая база», сообщил сооснователь Павел Фёдоров.Salmon запустили выходцы из «Тинькофф» (с июня 2024 года — «Т-Банк») Фёдоров, Георгий Чесаков и Раффи Монтемайор в 2022 году. В июне 2025 года он привлёк $88 млн: $60 млн через трёхлетние облигации и $28 млн в виде частных инвестиций в акционерный капитал. До этого основатели и инвесторы вложили в компанию около $100 млн.Сервис предлагает кредиты, рассрочку и депозиты. По собственным данным, аудитория приложения — 1 млн активных пользователей в месяц. Salmon также работает в офлайне с более 3000 точек в Филиппинах. Для работы в стране компания купила местный Bank St Rosa (теперь — Salmon Bank).