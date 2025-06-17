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Таня Боброва
Деньги

Филиппинский финтех-стартап Salmon бывших топ-менеджеров «Тинькофф» привлёк $88 млн

Компания планирует расширять набор услуг, рассматривает новые рынки и допускает IPO в 2028-2029 годах.

  • $60 млн из общей суммы стартап привлёк через трёхлетние облигации, размещённые на Стокгольмской фондовой бирже, пишет Forbes со ссылкой на компанию. По условиям рамочного соглашения, в течение трёх лет компания может привлечь ещё $90 млн.
  • Оставшиеся $28 млн Salmon получил в виде частных инвестиций в акционерный капитал. Среди инвесторов — сингапурский венчурный фонд Antler Elevate, американские институциональные инвесторы и другие.
  • Salmon запустили выходцы из «Тинькофф» (с июня 2024 года — «Т-Банк») Георгий Чесаков, Павел Фёдоров и Раффи Монтемайор в 2022 году. До последнего раунда основатели и инвесторы вложили в компанию около $100 млн, рассказал Forbes Фёдоров. Оценку стартапа он не раскрыл, но отметил: речь идёт о «сотнях миллионов долларов».
  • По словам сооснователя, Salmon планирует провести ещё один, последний раунд привлечения финансирования — после этого «деньги бизнесу не будут нужны». Ориентировочно — в 2026 году. В 2028-2029 годах компания допускает выход на IPO.
  • Сервис предлагает кредитные карты, кредиты наличными, возобновляемые кредитные линии, POS-кредиты в розничных точках.
  • В начале 2024 года Salmon купил 59,7% филиппинского банка Bank St Rosa. Тогда Фёдоров говорил, что это позволит «привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, финансировать средний и малый бизнес». Сейчас Salmon запускает дебетовый продукт для привлечения банковских вкладчиков.
  • Аудитория приложения сервиса — 1 млн активных пользователей в месяц. Он также работает в офлайне с более 3000 точек в Филиппинах. По словам Фёдорова, компания «начала работу по изучению выхода Salmon на рынки других стран».
Георгий Чесаков, Павел Фёдоров и Раффи Монтемайор. Источник: FHL 
Георгий Чесаков, Павел Фёдоров и Раффи Монтемайор. Источник: FHL 

#новости #salmon

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