Дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года достиг 4,19 трлн рублей. Фото ТАСС24 сентября 2025 года Минфин внёс в правительство пакет законопроектов, включающий поправки к федеральному бюджету на 2025 год, проект бюджета на 2026-2028 года и предложения по внесению изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.В 2025 году власти планируют выделить дополнительно свыше 230 млрд рублей на сохранение темпов выдачи льготной ипотеки (семейной и дальневосточной), а также направить ещё около 18 млрд рублей на ремонт федеральных и региональных дорог.Ключевыми приоритетами бюджета на 2026-2028 годы в министерстве назвали выполнение социальных обязательств государства, финансирование «обороны и безопасности», поддержку семей-участников боевых действий в Украине и достижение национальных целей до 2030 года.Увеличить доходы бюджета Минфин предложил за счёт повышения стандартной ставки НДС, новых налогов для букмекеров и игорного бизнеса, снижения порога выручки для упрощённой системы налогообложения (УСН) и изменения тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса (МСП).Повышение НДС до 22%Ставку налога на добавленную стоимость Минфин предложил увеличить с 1 января 2026 года. В ведомстве отметили, что повышение затронет только стандартный НДС. Льготную ставку в 10% сохранят для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, товаров для детей и других категорий.По оценкам экспертов, которые приводит «Ъ», дополнительные доходы бюджета после реформы могут составить около 1,3 трлн рублей.Рост цен из-за повышения ставки будет «умеренным и ограниченным», считают в Минфине. Там добавили, что дополнительные доходы «позволят укрепить бюджетную и финансовую систему» и в перспективе приведут к «устойчивому снижению инфляционного тренда и к снижению ставки ЦБ».Последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Тогда увеличение ставки привело к ускорению инфляции на 0,8-0,9 процентного пункта, а на отдельные категории товаров (автомобили, смартфоны, бензин) цены росли ещё «существеннее», указывает «Ъ».Снижение до 10 млн рублей порога выручки для уплаты НДС компаниями на УСНПомимо повышения налога на добавленную стоимость Минфин предложил с 2026 года снизить порог выручки для компаний на упрощённой системе налогообложения, при превышении которого они обязаны уплачивать НДС.С 2024 года он составляет 60 млн рублей в год. Министерство считает, что его необходимо снизить до 10 млн рублей в год, — это позволит более эффективно бороться с «дроблением» бизнеса.По расчётам ФНС, доля плательщиков НДС на «упрощёнке» в результате увеличится с 3,6% до 15%, отмечает «Ъ».Отмена части льготных тарифов по страховым взносам для МСПМинфин также предложил отказаться от льготных тарифов по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, которые ввели в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.Пока такие компании уплачивают страховые взносы за сотрудников по ставке 15% с части зарплаты выше 1,5 МРОТ — вместо 30% для крупного бизнеса.Мера вводилась для удержания безработицы на низком уровне, но больше не актуальна, пояснили в министерстве. В 2025 году безработица находится на рекордно низком уровне в 2,2%.Льготную ставку планируют сохранить только для «приоритетных отраслей» — обработка, производство, транспорт, электроника. Для остальных будет действовать общий тариф в 30%.Налоги для игорного бизнеса и букмекеровСейчас участники рынка платят фиксированный налог на игорный бизнес, размер которого зависит от региона — за один процессинговый центр ставка для букмекеров может составлять от 50 тысяч до 250 тысяч рублей.Принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы дохода, полученного налогоплательщиком дохода.Минфин предлагает ввести федеральный налог на игорный бизнес в размере 5%, а также налог на прибыль в 25% для букмекерских контор.По словам министерства, меры «позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний», которые «имеют низкую налоговую отдачу».#новости #налоги