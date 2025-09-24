Популярное
Артур Томилко
Деньги

Повышение НДС, снижение порога выручки для уплаты НДС на УСН, отмена части льгот по страховым взносам и новые налоги для букмекеров: что включает бюджетный пакет Минфина

Дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года достиг 4,19 трлн рублей.

Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • 24 сентября 2025 года Минфин внёс в правительство пакет законопроектов, включающий поправки к федеральному бюджету на 2025 год, проект бюджета на 2026-2028 года и предложения по внесению изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы.
  • В 2025 году власти планируют выделить дополнительно свыше 230 млрд рублей на сохранение темпов выдачи льготной ипотеки (семейной и дальневосточной), а также направить ещё около 18 млрд рублей на ремонт федеральных и региональных дорог.
  • Ключевыми приоритетами бюджета на 2026-2028 годы в министерстве назвали выполнение социальных обязательств государства, финансирование «обороны и безопасности», поддержку семей-участников боевых действий в Украине и достижение национальных целей до 2030 года.
  • Увеличить доходы бюджета Минфин предложил за счёт повышения стандартной ставки НДС, новых налогов для букмекеров и игорного бизнеса, снижения порога выручки для упрощённой системы налогообложения (УСН) и изменения тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса (МСП).

Повышение НДС до 22%

  • Ставку налога на добавленную стоимость Минфин предложил увеличить с 1 января 2026 года. В ведомстве отметили, что повышение затронет только стандартный НДС. Льготную ставку в 10% сохранят для социально значимых товаров — продуктов питания, лекарств, товаров для детей и других категорий.
  • По оценкам экспертов, которые приводит «Ъ», дополнительные доходы бюджета после реформы могут составить около 1,3 трлн рублей.
  • Рост цен из-за повышения ставки будет «умеренным и ограниченным», считают в Минфине. Там добавили, что дополнительные доходы «позволят укрепить бюджетную и финансовую систему» и в перспективе приведут к «устойчивому снижению инфляционного тренда и к снижению ставки ЦБ».
  • Последний раз НДС повышали в 2019 году — с 18% до 20%. Тогда увеличение ставки привело к ускорению инфляции на 0,8-0,9 процентного пункта, а на отдельные категории товаров (автомобили, смартфоны, бензин) цены росли ещё «существеннее», указывает «Ъ».

Снижение до 10 млн рублей порога выручки для уплаты НДС компаниями на УСН

  • Помимо повышения налога на добавленную стоимость Минфин предложил с 2026 года снизить порог выручки для компаний на упрощённой системе налогообложения, при превышении которого они обязаны уплачивать НДС.
  • С 2024 года он составляет 60 млн рублей в год. Министерство считает, что его необходимо снизить до 10 млн рублей в год, — это позволит более эффективно бороться с «дроблением» бизнеса.
  • По расчётам ФНС, доля плательщиков НДС на «упрощёнке» в результате увеличится с 3,6% до 15%, отмечает «Ъ».

Отмена части льготных тарифов по страховым взносам для МСП

  • Минфин также предложил отказаться от льготных тарифов по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, которые ввели в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

  • Пока такие компании уплачивают страховые взносы за сотрудников по ставке 15% с части зарплаты выше 1,5 МРОТ — вместо 30% для крупного бизнеса.

  • Мера вводилась для удержания безработицы на низком уровне, но больше не актуальна, пояснили в министерстве. В 2025 году безработица находится на рекордно низком уровне в 2,2%.
  • Льготную ставку планируют сохранить только для «приоритетных отраслей» — обработка, производство, транспорт, электроника. Для остальных будет действовать общий тариф в 30%.

Налоги для игорного бизнеса и букмекеров

  • Сейчас участники рынка платят фиксированный налог на игорный бизнес, размер которого зависит от региона — за один процессинговый центр ставка для букмекеров может составлять от 50 тысяч до 250 тысяч рублей.
  • Принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы дохода, полученного налогоплательщиком дохода.
  • Минфин предлагает ввести федеральный налог на игорный бизнес в размере 5%, а также налог на прибыль в 25% для букмекерских контор.
  • По словам министерства, меры «позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний», которые «имеют низкую налоговую отдачу».

