«Сбер» возглавил рейтинг крупнейших компаний Forbes по размеру чистой прибыли

Банк обогнал нефтегазовые компании. Источник: Global Look PressForbes начал публиковать список в 2022 году: дважды его возглавлял «Газпром», один раз — «Роснефть». Теперь в рейтинге новый лидер — «Сбер» с чистой прибылью в 1,58 трлн рублей по итогам 2024 года, пишет издание.Источник: Forbes. Прибыль — в сравнении за 2024-й и 2023 годНа втором месте «Роснефть» (1,34 трлн рублей), на третьем — «Газпром» (1,32 трлн рублей), на четвёртом — «Сургутнефтегаз» (923,3 млрд рублей), на пятом — «Лукойл» (851,5 млрд рублей). Суммарная прибыль 100 участников рейтинга снизилась на 0,5%, до 13,172 трлн рублей.Источник: ForbesЕсли смотреть на отраслевой срез, лидером по числу компаний- участниц рейтинга стал финансовый сектор — 22 фирмы. Их суммарная прибыль выросла на 14,5%, до 3,487 трлн рублей.Лидер по объёму прибыли — нефтегазовый сектор, 5,461 трлн рублей. Третий по важности — транспортный сектор: 13 компаний-участниц и суммарная прибыль 809 млрд рублей.Крупнейшим новичком в рейтинге стал Wildberries — по расчётам Forbes, суммарная чистая прибыль операционных компаний, работающих под этим брендом, выросла за 2024 год более чем в четыре раза, почти до 98 млрд рублей.Источник: ForbesЕщё один новичок — «Аэрофлот». С 2020 года компания ежегодно получала убытки: сначала из-за Covid-19, потом из-за санкций. По итогам 2024 года компания адаптировалась — её чистая прибыль превысила 55 млрд рублей.Впервые в рейтинг вошла «Вкусно — и точка», бывший российский McDonald’s. По итогам 2024 года компания заработала 30,7 млрд рублей чистой прибыли.#новости