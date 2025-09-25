«Индустрия уйдёт в тень»: РБК — о том, как новые налоги повлияют на букмекерский рынок

Минфин предложил ввести для букмекеров два новых налога: 5% с каждой ставки и 25% налога на прибыль.Источник: «Яндекс Карты»Сейчас участники рынка платят фиксированный налог на игорный бизнес, размер которого зависит от региона — за один процессинговый центр ставка для букмекеров может составлять от 50 тысяч до 250 тысяч рублей. Ставки, сделанные игроками, не облагаются налогом.Минфин предлагает ввести федеральный налог на игорный бизнес в размере 5%, а также налог на прибыль в 25% для букмекерских контор.Участники рынка восприняли предложения Минфина скептически: по их мнению, новые налоги сделают легальный бизнес невыгодным, и рынок будет уходить в «серую» зону. Об этом пишет РБК со ссылкой на мнения букмекеров.В Fonbet говорят, что повышение налогов приведёт к сокращению финансирования спорта и «негативно скажется» на российской медиаиндустрии. Такого же мнения придерживаются и в Pari. Гендиректор «Бетсити» Елена Серова заявила Sports, что букмекеры будут вынуждены оптимизировать свои расходы для обеспечения финансовой стабильности.По словам главы Fonbet Александра Парамонова, непонятно, как введение налога в 5% увязывается с целевыми отчислениями на развитие спорта — с 2026 года они должны перечислять 2,25% от общего объема ставок на поддержку отечественного спорта. Если это будет дополнительная нагрузка, сумма вырастет больше чем в три раза — до 7,25%.С этими нововведениями «взимать 25% налога на прибыль будет просто не с чего», а «индустрия уйдёт в минус и будет самоликвидироваться постепенно, уходя в тень», считает Парамонов. В Pari полагают, что большинство букмекерских контор за пределами топ-5 не смогут выдержать изменения в налогообложении. «Доходы резко сократятся, и многие, в особенности некрупные игроки будут вынуждены либо уходить с рынка, либо искать возможности за рамками легального сектора», — говорят в компании.#новости #букмекеры