Китайский автопроизводитель Chery привлёк $1,2 млрд на IPO

Компания разместилась на Гонконгской фондовой бирже.Источник: «Яндекс Карты»Chery продал 297,4 млн акций по цене в 30,75 гонконгских доллара — это позволило ему привлечь 9,1 млрд гонконгских долларов ($1,2 млрд), пишет Bloomberg.После начала торгов котировки выросли на 13,76% по сравнению с ценой IPO — до 34,98 гонконгских доллара. К 11:28 мск рост замедлился, а цена скорректировалась до 31,92 гонконгских доллара.Запуск торгов акциями компании прошёл по графику, но Chery отменила церемонию листинга на бирже из-за тайфуна «Рагаса».После IPO капитализация автопроизводителя составила около $23 млрд, подсчитал Reuters. По подсчётам Bloomberg — $25 млрд. Привлечённые в ходе размещения деньги Chery направит на исследования и разработки, модернизацию заводов, а также расширение присутствия за пределами Китая.#новости #chery