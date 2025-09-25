Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Китайский автопроизводитель Chery привлёк $1,2 млрд на IPO

Компания разместилась на Гонконгской фондовой бирже.

Источник: «Яндекс Карты»
  • Chery продал 297,4 млн акций по цене в 30,75 гонконгских доллара — это позволило ему привлечь 9,1 млрд гонконгских долларов ($1,2 млрд), пишет Bloomberg.
  • После начала торгов котировки выросли на 13,76% по сравнению с ценой IPO — до 34,98 гонконгских доллара. К 11:28 мск рост замедлился, а цена скорректировалась до 31,92 гонконгских доллара.
  • Запуск торгов акциями компании прошёл по графику, но Chery отменила церемонию листинга на бирже из-за тайфуна «Рагаса».
  • После IPO капитализация автопроизводителя составила около $23 млрд, подсчитал Reuters. По подсчётам Bloomberg — $25 млрд.
  • Привлечённые в ходе размещения деньги Chery направит на исследования и разработки, модернизацию заводов, а также расширение присутствия за пределами Китая.

#новости #chery

