Выручка OpenAI в первой половине 2025 года выросла до $4,3 млрд — The Information

Это на 16% больше, чем за весь 2024 год.Источник: Getty ImagesОб этом говорится в финансовых данных для акционеров, с которыми ознакомилось The Information.Оно же отмечает, что это на 16% больше, чем выручка OpenAI за весь 2024 год. Для сравнения — Bloomberg со ссылкой на источники указывал, что она составила $3,7 млрд.Расходы в компании за первое полугодие составили $2,5 млрд. OpenAI вкладывала средства в поддержание работы ChatGPT. Также она тратила деньги на исследования и разработки в сфере ИИ — за январь-июнь у неё ушло на это $6,7 млрд.К концу полугодия на балансе компании было около $17,5 млрд в деньгах и ценных бумагах. По данным The Information, в 2025 году OpenAI планирует нарастить выручку до $13 млрд.Артур ТомилкоДеньги21 авгOpenAI подтвердила, что её месячная выручка достигла $1 млрд При этом компания продолжает испытывать «финансовое давление» из-за потребности в вычислительных мощностях. #новости #openai