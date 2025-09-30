«Твёрдо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот»: глава Минцифры прокомментировал изменения в поддержке ИТ-отрасли

Но даже в этих сложнейших условиях правительство продолжает курс на поддержку ИТ-отрасли, тарифы на страховые взносы для ИТ-компаний будут в два раза ниже, чем для предприятий в других отраслях экономики, будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы. <…>

Понимаю, что решение по уменьшению объёма льгот стало для многих неожиданным. Вам придётся оперативно пересматривать и корректировать свои продуктовые планы развития, гибко адаптировать их под новые условия. Уверен, что накопленный за эти годы запас прочности позволит нам всем сохранить амбиции и необходимый драйв. Отрасль твёрдо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот и продолжать двигаться уверенно вперёд.