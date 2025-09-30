Популярное
Таня Боброва
Деньги

«Твёрдо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот»: глава Минцифры прокомментировал изменения в поддержке ИТ-отрасли

Власти предлагают отменить льготу на уплату НДС для сделок с российским ПО из реестра Минцифры и повысить ставку страховых взносов для ИТ-отрасли в пределах облагаемой базы.

 Максут Шадаев. Источник: Госдума
 Максут Шадаев. Источник: Госдума
  • Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил «согласованные планы» по увеличению страховых взносов с 7,6% до 15% на оплату труда по году до предельной базы (2,76 млн рублей) для аккредитованных ИТ-компаний и отмену льготы по НДС на покупку ПО из реестра.
  • Он отметил, что «многие годы» правительство поддерживало отрасль, но теперь «общая ситуация действительно непростая»: власти запланировали повышение НДС и отмену «целого ряда льгот для малого бизнеса».

Но даже в этих сложнейших условиях правительство продолжает курс на поддержку ИТ-отрасли, тарифы на страховые взносы для ИТ-компаний будут в два раза ниже, чем для предприятий в других отраслях экономики, будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы. <…>

Понимаю, что решение по уменьшению объёма льгот стало для многих неожиданным. Вам придётся оперативно пересматривать и корректировать свои продуктовые планы развития, гибко адаптировать их под новые условия. Уверен, что накопленный за эти годы запас прочности позволит нам всем сохранить амбиции и необходимый драйв. Отрасль твёрдо встала на ноги и способна пережить уменьшение льгот и продолжать двигаться уверенно вперёд.

Максут Шадаев, глава Минцифры
  • 29 сентября 2025 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство сохранит ставку страховых взносов для ИТ-отрасли в 7,6% свыше облагаемой базы, а в пределах неё повысит до 15%. Налоговый манёвр для ИТ-отрасли в России действовал с 2021 года.
  • С того же года разработчики и компании могут не платить НДС при продаже ПО, включённого в реестр Минцифры. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает отменить эту льготу с 2026 года, сообщили «Ъ» и Forbes, — одновременно с вероятным повышением НДС с 20% до 22%.
