Австрийская Raiffeisen снова не смогла продать российский бизнес из-за «сопротивления властей» — Reuters

«Райффайзенбанк» остаётся крупнейшим в России банком, не попавшим под санкции, и каналом для расчётов за поставки газа в Европу. Источник: «Ъ» О том, что Raiffeisen Bank International (RBI) не смогла согласовать сделку по продаже российского бизнеса, Reuters рассказали два осведомлённых источника.По словам одного из них, российские чиновники выступили против продажи «Райффайзенбанка» из-за опасений, что смена владельца приведёт к введению санкций против банка.Пока «Райффайзенбанк» остаётся последним каналом для расчётов между Россией и европейскими странами. По словам собеседников агентства, за восемь месяцев 2025 года банк обработал платежей за поставки газа по «Турецкому потоку» на $3,8 млрд.RBI объявила о планах уйти из России ещё в 2022 году, но процесс начал затягиваться на фоне запрета на сделки с долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.В феврале 2023 года проверку против RBI из-за связей с Россией инициировал Минфин США. А ЕЦБ прямо потребовал от компании уйти из России. После этого RBI предложила план действий: активы запланировали продать или вывести из контура группы. Компания также ограничила работу с частными и корпоративными клиентами на российском рынке.Летом 2024 года группа допустила продажу только 60% бизнеса в России. Сделка требовала согласования пяти регуляторов.В апреле 2025-го FT узнала, что RBI решила приостановить процесс продажи российского подразделения «на фоне возобновления Москвой и Вашингтоном политического взаимодействия». Компания решила «оценить вероятность возможного изменения позиции США».