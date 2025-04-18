Raiffeisen Bank International приостановил продажу подразделения в России — FT

На фоне «намечающегося сближения между Москвой и Вашингтоном».Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) решил приостановить процесс ещё в феврале 2025 года «на фоне возобновления Москвой и Вашингтоном политического взаимодействия», пишет Financial Times со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников издания, пауза нужна, «чтобы оценить ситуацию и возможное изменение позиции США». Ещё один источник издания добавил: несмотря на приостановку, ситуация внутри банка может снова измениться.В официальном заявлении RBI говорится, что процесс продажи «по-прежнему продолжается», однако его акции в России заморожены, и завершить сделку в настоящий момент невозможно.Австрийский RBI говорит об уходе из России с 2022 года, однако процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями долями в уставном капитале 45 банков без разрешения правкомиссии.В феврале 2023 года Минфин США начал проверку компании из-за связей с Россией. В марте Reuters писало, что ЕЦБ потребовал от неё уйти из страны. После этого RBI определилась с планом: активы продадут или выведут из группы. Позднее RBI сообщила, что не успеет покинуть страну в 2023 году.В июле 2024 года группа допустила продажу только 60% бизнеса в России. Сделка требовала согласования пяти регуляторов.В августе МКАО «Распериа трейдинг лимитед» — совладелец австрийского строительного концерна Strabag — подала иск к российскому «Райффайзенбанку» после срыва сделки по продаже акций. В сентябре по нему суд наложил арест на акции банка. МКАО удалось отсудить 195 млрд рублей.#новости