Российский совладелец строительной Strabag отсудил 195 млрд рублей у «Райффайзенбанка»

Компания обратилась в суд после срыва сделки по продаже акций.МКАО «Распериа трейдинг лимитед» — совладелец австрийского строительного концерна Strabag — отсудила деньги у российского «Райффайзенбанка», Strabag и восьми его иностранных акционеров. Об этом пишут «Ведомости».Компания подала иск в августе 2024 года, в сентябре по нему суд наложил арест на акции «Райффайзенбанка».В декабре 2023 года RBI сообщил, что «Райффайзенбанк» купит у «Распериа трейдинг лимитед» 27,78% акций Strabag за €1,51 млрд. Однако в мае 2024-го банк отказался от сделки «из соображений осторожности». Перед этим, в апреле, «Распериа» передали в пользу отечественного АО «Илиадис». Но затем её отдали российскому «Валтура холдингз лимитед».«Распериа» посчитала, что ей причинён вред. Компания просила обратить взыскание на денежные средства «Райффайзенбанка» и одновременно признать право собственности банка на принадлежащие «Распериа» акции Strabag — то есть осуществить сорванную сделку.Источник: «Аргументы и факты»Австрийская RBI (владелец «Райффайзенбанка» и «Райффайзен Инвестиции») собирается уйти из России с 2022 года, но процесс затянулся на фоне запрета на сделки с акциями или долями в уставном капитале банка без спецразрешения. Банк числится в перечне системно значимых.В феврале 2023 года, по данным Reuters, США начали проверку RBI из-за связей с Россией. В марте издание узнало, что европейский ЦБ потребовал от группы уйти из страны. Банк сократил выдачу кредитов, перестал открывать накопительные счета и начислять проценты по ним, прекратил выполнять исходящие переводы в валюте для физлиц.«Райффайзен Инвестиции» запретили сделки с юанем на Мосбирже, расформировали все свои биржевые фонды и приостановили возможность открывать новые брокерские счета розничным инвесторам.#новости #райффайзенбанк
Доосторожничались
Доостовались
Компания подала иск в августе 2024 года, в сентябре по нему суд наложил арест на акции «Райффайзенбанка». Январь 2025: Российский совладелец строительной Strabag отсудил 195 млрд рублей у «Райффайзенбанка».Хуя скорость, кабанчики очень уважаемые
Ну вот. А то все гадали, как Райфайзен будет деньги выводить заблокированные в России. Вот так.
И как же он вывести их сможет? Акции как я понимаю заморожены в депозитарии. Скорее всего, просто Дерипаска получит банк, правда по цене выше, чем это делал Потанин до этого.
2млрд штраф, как раз 10% активов. Так примерно банки и оценивают.
Мало чего понял, текст несвязный какой то - эти у тех отсудили, ту этим передали, а те тем отдали - отлично. НО, вспоминается несостоявшаяся некогда сделка по продаже Опеля Сберу, по инициативе продавца, и Греы тогда отсудил что то около 10 миллионов долларов (евро?) просто за затраты на подготовку сделки. Ну вполне нормально чо. Юристы много жрут их надо кормить.
Уважаемые аргумент