Таня Боброва
Деньги

«Сбер» начал тестировать технологию оплаты покупок по отпечатку ладони

Сервис сможет работать на терминалах, которые принимают «оплату улыбкой», но сроки его внедрения неизвестны.

Источник: «Сбер» / pchela.news
  • В 2015 году «Сбер» уже тестировал возможность оплаты с помощью отпечатка ладони, теперь сервис хотят запустить на базе новых технологий, пишет «Ъ».
  • По словам первого зампреда правления банка Кирилла Царева, идентификация клиента реализована «по принципам, сопоставимым с “оплатой улыбкой”, — однозначная идентификация по изображению без специальных ИК-датчиков или отдельных устройств».
  • Её можно проводить на уже установленных терминалах, которые принимают «оплату улыбкой». По словам Царева, банк собирается «сделать не разовую демонстрацию, а показать уже готовое к масштабированию промышленное решение с понятной экономикой».
  • Другие детали проекта газета не приводит. Опрошенные изданием эксперты пояснили: технология предполагает анализ капиллярной сетки ладони, которую нужно поднести к считывателю на расстоянии 10-15 см.
  • Для массового внедрения сервиса банку придётся заново собирать биометрию, зато только для себя, добавили эксперты. Сейчас банки должны передавать собранные биометрические данные россиян — слепки лица и голоса — в Единую биометрическую систему.

