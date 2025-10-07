«Сбер» начал тестировать технологию оплаты покупок по отпечатку ладони

Сервис сможет работать на терминалах, которые принимают «оплату улыбкой», но сроки его внедрения неизвестны.Источник: «Сбер» / pchela.newsВ 2015 году «Сбер» уже тестировал возможность оплаты с помощью отпечатка ладони, теперь сервис хотят запустить на базе новых технологий, пишет «Ъ».По словам первого зампреда правления банка Кирилла Царева, идентификация клиента реализована «по принципам, сопоставимым с “оплатой улыбкой”, — однозначная идентификация по изображению без специальных ИК-датчиков или отдельных устройств».Её можно проводить на уже установленных терминалах, которые принимают «оплату улыбкой». По словам Царева, банк собирается «сделать не разовую демонстрацию, а показать уже готовое к масштабированию промышленное решение с понятной экономикой».Другие детали проекта газета не приводит. Опрошенные изданием эксперты пояснили: технология предполагает анализ капиллярной сетки ладони, которую нужно поднести к считывателю на расстоянии 10-15 см.Для массового внедрения сервиса банку придётся заново собирать биометрию, зато только для себя, добавили эксперты. Сейчас банки должны передавать собранные биометрические данные россиян — слепки лица и голоса — в Единую биометрическую систему.#новости #сбер