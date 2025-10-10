Отменить или изменить: что известно о планах властей пересмотреть условия самозанятости

Эксперты полагают, что корректировки коснутся страховой и пенсионной защиты.Фото «Ъ» Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года. Он позволяет физлицам уплачивать налог с доходов от самостоятельной деятельности по льготной ставке: 4% или 6%. Правительство обещало не менять условия до 2028 года.В сентябре 2025-го глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал приступить к проработке условий, которые будут действовать после эксперимента. А 9 октября Совфед попросил правительство оценить результаты эксперимента с особым налоговым режимом и проработать вопрос о его «завершении».По мнению сенатора Андрея Кутепова, которое приводят «Ведомости», режим самозанятости выполнил свою «администрирующую» роль — большое количество граждан получило соответствующий статус, теперь «начинаются злоупотребления» послаблениями.При этом в марте 2025 года ФНС заявляла, что массовой подмены трудовых отношений «наймом» самозанятых нет, а компании, которые так делают, — «как на ладони». По оценке налоговой, в группе риска находятся меньше 1% предприятий, которые привлекают самозанятых.До этого Совфед уже предлагал изменить параметры дохода на профессиональный доход — в частности, превратить добровольные страховые пенсионные отчисления в обязательные по аналогии с ИП. В октябре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила запуск эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни.Какие варианты может выбрать правительствоЭксперты правительственных структур и представители бизнес-сообщества согласны с необходимостью пересмотреть условия самозанятости, пишут «Ведомости». Но кабмин «абстрагируется от сиюминутного популизма», придерживается принятых обязательств и ведёт мониторинг. После 2028 года изменения могут коснуться социальной и пенсионной защиты самозанятых, полагает директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара Екатерина Папченкова. Она допускает введение обязательных страховых взносов со сниженной ставкой и развитие добровольного страхования.Дополнительный эффект может дать закон о платформенной экономике, по которому цифровые платформы смогут софинансировать социальные и пенсионные платежи самозанятых.«Неоднородный портрет» самозанятых также может потребовать «кластеризации» режима профессионального дохода. Речь идёт о выделении разных видов самозанятых, для которых будут действовать разные налоговые условия.Полная отмена режима станет «ударом» для людей, которые получили возможность работать по закону, но без лишней административной нагрузки, отмечают в Союзе бухгалтеров и налоговых консультантов. Кроме того, введение профессионального налога внесло «большой» вклад в обеление экономики и обеспечило дополнительные поступления в бюджет.На конец 2024 года ФНС сообщала о более 12 млн самозанятых граждан. Около 55% из них до появления специального налогового режима находились вне рынка труда.Валерия ИльинаДеньги26 маяКак самозанятому не остаться без пенсии и можно ли купить стаж Сколько переводить в социальный фонд, чтобы получать пенсию больше прожиточного минимума.#новости #самозанятые