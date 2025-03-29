Массовой подмены трудовых отношений «наймом» самозанятых нет, а компании, которые так делают, — «как на ладони»: ФНС — о самозанятости в России

Выбрали главное из материала РБК.Введение налога на профессиональный доход в 2019 году «существенно не повлияло на переток сотрудников из официального трудоустройства в самозанятые», рассказал начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.По его словам, «как в 2018 году было 56 млн работающего трудоустроенного населения, так столько же и осталось в 2023 году». Согласно данным ФНС, которые приводит издание, в 2023-м около 56,4 млн физлиц получали зарплату, с которой работодатели уплачивали НДФЛ (в том числе 2,1 млн лиц — не граждан России).Мальцев отметил, что проблема подмены трудовых отношений самозанятостью не массовая: такие компании видны «как на ладони». По оценке налоговой, менее 1% компаний, которые привлекают самозанятых, «находятся в группе риска».ФНС оценивает несколько параметров, чтобы находить такие компании. Например, график периодичности выплат и их объём, предыдущие места работы самозанятого и связи его текущих заказчиков с бывшими работодателями. Если самозанятый получает выплаты дважды в месяц в одни и те же числа, а их объём сопоставим со средней зарплатой — это может быть признаком того, что работодатель действует незаконно.В октябре 2024 года Минтруд предложил внести работу самозанятых как штатных сотрудников в список оснований для проверок бизнеса.Сколько в России самозанятых и сколько они получаютВ апреле 2024 года количество самозанятых в России превысило 10 млн человек, теперь их уже больше 12 млн (по последней статистике ФНС на февраль 2025-го — 12,74 млн). По словам Мальцева, 7,8 млн из них налоговая считает «активными самозанятыми» — то есть они осуществляли деятельность хотя бы раз за последний год.Растёт и доля самозанятых среди неработающих граждан трудоспособного возраста: в 2019 году она составляла 0,4%, по итогам 2023-го — 12,5%. ФНС называет таких людей «вышедшими из тени» — то есть раньше они работали неофициально и не платили налоги с доходов. Такие граждане платят налог по льготной ставке: 4% с доходов от физлиц и 6% — юрлиц.Средний месячный доход самозанятых примерно вдвое ниже, чем средняя зарплата по России, указывает РБК. По данным Росстата, средняя зарплата в стране в 2024-м составила 83 875 рублей. Средний же доход самозанятого в месяц был на уровне 34 445 рублей, говорится в презентации ФНС.Самые большие средние доходы у самозанятых — в Москве (43 219 рублей), Санкт-Петербурге (40 146 рублей), Московской (37 346 рублей) и Нижегородской области (31 909 рублей). Мальцев отметил: такие цифры говорят о том, что для большинства самозанятых их деятельность — не постоянная работа.Ежегодный доход самозанятых не может превышать 2,4 млн рублей, ограничений по сумме месячного дохода нет. Осенью 2024 года в Госдуму внесли законопроект об увеличении предельного уровня доходов самозанятых: до 3,6 млн рублей в 2025 году, до 3,8 млн рублей в 2026 году, до 4 млн рублей в 2027-м и до 4,2 млн рублей в 2028 году. Но правительство его не поддержало.Валерия Ильина07.10.2024Как стать самозанятым, платить налог от 4% и не переживать о переводах на карту Подробный гайд по регистрации с обзором плюсов и минусов.#новости