Правительство его не поддержало.Согласно действующему законодательству, использовать такой режим могут россияне, чьи доходы не превышают 2,4 млн рублей в год.Авторы законопроекта предлагают поднять этот порог до 3,6 млн рублей в 2025 году, до 3,8 млн рублей в 2026 году, до 4 млн рублей в 2027-м и до 4,2 млн рублей в 2028 году. Если его примет Госдума, а потом одобрит Совфед и подпишет президент, он вступит в силу 1 января 2025 года.В пояснительной записке сказано, что рост инфляции и цен на товары и услуги привёл к увеличению числа самозанятых, чей годовой доход превышает текущий порог. В пример привели водителей такси.Из-за этого многие самозанятые пытаются скрыть доход, чтобы пользоваться льготным налоговым режимом, а это приводит к снижению поступлений в бюджет, говорят авторы поправок. Их принятие должно снизить число «теневых» сделок.В правительстве дали отрицательный отзыв. Там считают, что расширение круга граждан, которые смогут платить налоги как самозанятые, приведёт к снижению налоговых поступлений. Специальный налоговый режим ввели с 2019 года в качестве эксперимента — до 31 декабря 2028 года. По мнению кабмина, правки «целесообразно» рассматривать после его завершения.Источник фото: «Деловой Петербург»В апреле 2024 года Федеральная налоговая служба сообщала, что с 2019 года самозанятость в России оформили 10 млн человек. К августу количество достигло 11 млн.Валерия Ильина7 октКак стать самозанятым, платить налог от 4% и не переживать о переводах на карту Подробный гайд по регистрации с обзором плюсов и минусов.#новости #самозанятые
Самозанятый нефтяник
Это типичный таксист эконома.
В Госдуму внесли законопроект об увеличении предельного уровня доходов самозанятых. Правительство его не поддержало.
Я не шарю в устройстве государства. Скажите, поддержка правительства вообще нужна для принятия законов?
Обязательно нужна. И чтобы отдельной новостью "Владимир Путин подписал закон о"...
Для внесения законов. Все что касается налогов и денег должно поддержать правительство.
Хорошее предложение, а то реально приходится искать выход из ситуации.