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Полина Лааксо
Право

В Госдуму внесли законопроект об увеличении предельного уровня доходов самозанятых

Правительство его не поддержало.

  • Согласно действующему законодательству, использовать такой режим могут россияне, чьи доходы не превышают 2,4 млн рублей в год.
  • Авторы законопроекта предлагают поднять этот порог до 3,6 млн рублей в 2025 году, до 3,8 млн рублей в 2026 году, до 4 млн рублей в 2027-м и до 4,2 млн рублей в 2028 году. Если его примет Госдума, а потом одобрит Совфед и подпишет президент, он вступит в силу 1 января 2025 года.
  • В пояснительной записке сказано, что рост инфляции и цен на товары и услуги привёл к увеличению числа самозанятых, чей годовой доход превышает текущий порог. В пример привели водителей такси.
  • Из-за этого многие самозанятые пытаются скрыть доход, чтобы пользоваться льготным налоговым режимом, а это приводит к снижению поступлений в бюджет, говорят авторы поправок. Их принятие должно снизить число «теневых» сделок.
  • В правительстве дали отрицательный отзыв. Там считают, что расширение круга граждан, которые смогут платить налоги как самозанятые, приведёт к снижению налоговых поступлений. Специальный налоговый режим ввели с 2019 года в качестве эксперимента — до 31 декабря 2028 года. По мнению кабмина, правки «целесообразно» рассматривать после его завершения.
Источник фото: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.dp.ru%2Fa%2F2020%2F07%2F24%2FTvorci_na_svobode&postId=1660163" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Деловой Петербург</a>»
Источник фото: «Деловой Петербург»
  • В апреле 2024 года Федеральная налоговая служба сообщала, что с 2019 года самозанятость в России оформили 10 млн человек. К августу количество достигло 11 млн.
Валерия Ильина
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#новости #самозанятые

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41 комментарий
Альвар

Самозанятый нефтяник

15
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Вадим Д.

Это типичный таксист эконома.

5
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Griby Lenina

В Госдуму внесли законопроект об увеличении предельного уровня доходов самозанятых. Правительство его не поддержало.

6
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Zamir Saidov

Я не шарю в устройстве государства. Скажите, поддержка правительства вообще нужна для принятия законов?

2
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neat0n

Обязательно нужна. И чтобы отдельной новостью "Владимир Путин подписал закон о"...

5
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Eddie II

Для внесения законов. Все что касается налогов и денег должно поддержать правительство.

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Roman R

Хорошее предложение, а то реально приходится искать выход из ситуации.

2
1
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