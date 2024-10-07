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Евгения Евсеева
Право

Минтруд официально предложил внести в список оснований для проверок бизнеса работу самозанятых как штатных сотрудников

Такой проект в августе предложило Минэкономразвития, писало РБК.

  • Минтруд опубликовал проект новых индикаторов риска — они сигнализируют о возможном нарушении трудовых прав и могут стать поводом для проверки.
  • В список добавят четыре новых индикатора, в августе 2024 года о них сообщило РБК со ссылкой на проект Минэкономразвития, оказавшийся в распоряжении издания. Теперь Минтруд преложил их официально.
  1. Начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ; в 2024 году — 19 242 рубля) 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше.
  2. Снижение фонда оплаты труда на 80% за квартал и более при неизменной численности сотрудников (при численности работников от 15 человек).
  3. Взаимодействие компании или ИП с более чем 35 самозанятыми, если их среднемесячный доход составляет более 35 тысяч рублей, а продолжительность работы — больше трёх месяцев. Дополнительное условие — доля доходов самозанятого от этой компании или ИП составляет больше 90% в его общих доходах.
  4. Снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации (врачей, медработников с высшим образованием, среднего и младшего медперсонала).
Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»
  • С марта 2022 года в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, последний раз его продлили до конца 2024 года. Исключения — если обнаружены индикаторы риска, тогда проверку проведут.
  • В феврале 2024 года «Ведомости» сообщили, что налоговая начала чаще интересоваться компаниями, которые сотрудничают с самозанятыми как со штатными работниками.

#новости #самозанятые #налоги

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49 комментариев
Zamir Saidov

Сами же дали удобное средство снизить налоги за счёт снижения соц поддержки, а теперь не дают использовать.

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Egor Vinkler

В смысле, а с чего люди должны переходить на СЗ просто так и не получать потом пенсию? Не иметь соц льгот и трудового опыта? Пусть тогда работникам увеличивают з/п, если экономят

4
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Вадим Д.

Вот чего до самозанятых дое...сь?
Сделали классный инструмент, теперь не знаете как всех чохом доить?

5
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Следствие вели

Ну обьективно, многие пошли на перевод сотрудников, тут и прочухали. Хотя больше вызывают вопросы самозанятые курьеры, такси, айти, которые по факту трудятся как штатные

3
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vasiliy bykov

Доить будут пока копыта не отвалятся

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Уважительная причина

Слишком много внимания к ним в последнее время

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Kirill Sidorov

Те кто работает с самозанятыми делают это не для извлечения доп прибыли, а чтобы максимум ФОТ направить сотруднику для привлечения его в компанию.
Я среди знакомых не знаю руководителей, которые спецом таким образом хотят сэкономить и кармашек набить. Более того, большинство сотрудников этой категории еще надо было уговорит на самозанятого, чтобы он 6% хотя бы платил, а когда речь заходит о 13%, он уже бежит на авито работу искать.
В общем итог будет как обычно - черные зп. Тем более в след году новая налоговая реформа и увеличение соц. отчислений еще разгонят инфляцию, и зп надо будет поднимать, чтобы удержать человека. Говно творят со всех сторон.

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