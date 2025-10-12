Популярное
Ася Карпова
Деньги

ЦБ аннулировал результаты голосования за символ для банкноты номиналом 500 рублей

Новые даты голосования объявят дополнительно.

Источник: ЦБ
  • Банк России принял решение отменить голосование, которое должно было завершиться 14 октября 2025 года. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.
  • Регулятор столкнулся с «большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты», что мешает подвести «объективные» итоги. Голосование проведут заново, перечень символов сохранится.
  • 1 октября 2025 года ЦБ опубликовал варианты объектов для нового дизайна банкноты в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу. Для лицевой стороны выбирают одну из достопримечательностей Пятигорска, для оборотной — региональный объект. В списке есть, например, гора Эльбрус и Дербентская крепость.
  • 10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17. Одним из условий выигрыша было отдать голос за дизайн с комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити».

#новости

