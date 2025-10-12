ЦБ аннулировал результаты голосования за символ для банкноты номиналом 500 рублей

Новые даты голосования объявят дополнительно.Источник: ЦББанк России принял решение отменить голосование, которое должно было завершиться 14 октября 2025 года. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.Регулятор столкнулся с «большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты», что мешает подвести «объективные» итоги. Голосование проведут заново, перечень символов сохранится.1 октября 2025 года ЦБ опубликовал варианты объектов для нового дизайна банкноты в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу. Для лицевой стороны выбирают одну из достопримечательностей Пятигорска, для оборотной — региональный объект. В списке есть, например, гора Эльбрус и Дербентская крепость.10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил розыгрыш десяти iPhone 17. Одним из условий выигрыша было отдать голос за дизайн с комплексом небоскрёбов «Грозный-Сити».#новости