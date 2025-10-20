Финтех-сервис Revolut получил разрешение на начало банковских операций в Мексике

Это первая страна в Латинской Америке, где компания получила полноценную банковскую лицензию, отмечает Bloomberg.Источник: Betty Laura Zapata / Bloomberg Финальное разрешение выдала Национальная комиссия по банковскому делу и ценным бумагам (CNBV) с одобрения Банка Мексики, рассказала компания. Это последний шаг, необходимый для открытия банка для широкой аудитории.Теперь Revolut готовится запустить услуги для жителей Мексики из листа ожидания. Пользователи могли записаться в него с апреля 2025 года. В компании отметили, что депозиты клиентов будут защищены местной системой страхования вкладов.Bloomberg отмечает, что Мексика стала первой страной Латинской Америки, где Revolut получил полноценную банковскую лицензию.В октябре 2025-го сервис получил разрешение на создание банка в Колумбии — это первый шаг для начала банковской деятельности в стране. В июне того же года Bloomberg сообщило, что Revolut покупает небольшой аргентинский банк, который работает под брендом Cetelem. Пока этот процесс не завершён.Международный Revolut основали в 2014 году Николай Сторонский и Влад Яценко. По собственным данным, у сервиса более 65 млн клиентов по всему миру. В октябре 2025-го Великобритания приостановила выдачу полноценной банковской лицензии компании. Регуляторы опасаются, что она не справится с рисками, которые возникают из-за её быстрого роста.#новости #revolut