«Т-Банк» запустил обмен дирхамов и батов через свои валютные банкоматы

Они уже поддерживают доллары США, евро и юани.Источник фото: hotels.comПолучить дирхамы и баты в обмен на безналичные рубли можно только в банкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, рассказали в «Т-Банке». Но список городов в будущем расширят.Деньги с рублёвого счета списывают по внутреннему курсу банка — он отобразится на экране.Внести же валюту можно «почти во всех регионах». Все валютные банкоматы указаны на карте. Там же можно проверить, доступна ли нужная для снятия сумма.Вот, например, где можно снять баты в Санкт-ПетербургеА это московские банкоматы, где можно снять дирхамыВ справочном разделе «Т-Банк» предупреждает: чтобы обменять безналичные рубли на валюту, покупать её в приложении не надо. Банкомат обменяет деньги с рублёвого счёта. Если купить валюту на счёт, получить её через банкомат не выйдет из-за ограничений ЦБ.Если надо обменять валюту на рубли, необходимо внести её через банкомат на рублёвый счёт. Но снять её потом получится только в рублях. Тоже из-за мер ЦБ.ОАЭ в 2024 году посетили 1,47 млн россиян. Таиланд — 1,7 млн.#новости