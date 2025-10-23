Популярное
Полина Лааксо
Деньги

«Т-Банк» запустил обмен дирхамов и батов через свои валютные банкоматы

Они уже поддерживают доллары США, евро и юани.

Источник фото: hotels.com
  • Получить дирхамы и баты в обмен на безналичные рубли можно только в банкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, рассказали в «Т-Банке». Но список городов в будущем расширят.
  • Деньги с рублёвого счета списывают по внутреннему курсу банка — он отобразится на экране.
  • Внести же валюту можно «почти во всех регионах». Все валютные банкоматы указаны на карте. Там же можно проверить, доступна ли нужная для снятия сумма.
Вот, например, где можно снять баты в Санкт-Петербурге
А это московские банкоматы, где можно снять дирхамы
  • В справочном разделе «Т-Банк» предупреждает: чтобы обменять безналичные рубли на валюту, покупать её в приложении не надо. Банкомат обменяет деньги с рублёвого счёта. Если купить валюту на счёт, получить её через банкомат не выйдет из-за ограничений ЦБ.
  • Если надо обменять валюту на рубли, необходимо внести её через банкомат на рублёвый счёт. Но снять её потом получится только в рублях. Тоже из-за мер ЦБ.

#новости

28 комментариев