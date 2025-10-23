Популярное
Полина Лааксо
Деньги

ЕС запретит операции с «Альфа-Банком», «МТС Банком» и «Абсолют Банком»

Ограничения из 19 пакета санкций вступят в силу 12 ноября 2025 года.

  • Под новые санкции также попали филиалы «Альфа-банка», ВТБ и «Сбера» в Беларуси, филиал ВТБ в Казахстане и «ВТБ Шанхай», «Земский банк», небанковская кредитная организация «Истина», автопроизводитель «Соллерс» и две его дочерние структуры, грузоперевозчик «Транзит».
  • Также в списке — «АвтоВАЗ» и его глава Максим Соколов и золотодобывающая «Полюс». Российский автопроизводитель уже сообщил, что санкции никак не повлияют на его работу.
  • Вводится запрет на операции через платёжную систему «Мир» Национальной системы платёжных карт и СБП, а также через систему СПФС Центробанка.
  • Европейским компаниям запретили организовывать поездки граждан ЕС в Россию и инвестировать в особые экономические зоны страны: создавать совместные предприятия, спонсировать существующие, заключать с ними контракты.
  • Усилятся ограничения на криптовалютные и платёжные сервисы — пока не уточняется, как.
  • Ограничения предусматривают и запрет на импорт российского сжиженного природного газа: по краткосрочным контрактам — с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.
  • Кроме того, ЕС запретил транзакции с «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпромнефтью», «Ростехом», «Алмаз-Антеем», «Совкомфлотом», «Уралвагонзаводом», «КамАЗом», «Севмаш», Объединённой авиастроительной корпорацией, Объединённой судостроительной корпорацией и «Оборонпромомом».

Заметка подготовлена при помощи Евгении Евсеевой.

#новости

