ЕС запретит операции с «Альфа-Банком», «МТС Банком» и «Абсолют Банком»

Ограничения из 19 пакета санкций вступят в силу 12 ноября 2025 года.Под новые санкции также попали филиалы «Альфа-банка», ВТБ и «Сбера» в Беларуси, филиал ВТБ в Казахстане и «ВТБ Шанхай», «Земский банк», небанковская кредитная организация «Истина», автопроизводитель «Соллерс» и две его дочерние структуры, грузоперевозчик «Транзит».Также в списке — «АвтоВАЗ» и его глава Максим Соколов и золотодобывающая «Полюс». Российский автопроизводитель уже сообщил, что санкции никак не повлияют на его работу.Вводится запрет на операции через платёжную систему «Мир» Национальной системы платёжных карт и СБП, а также через систему СПФС Центробанка.Европейским компаниям запретили организовывать поездки граждан ЕС в Россию и инвестировать в особые экономические зоны страны: создавать совместные предприятия, спонсировать существующие, заключать с ними контракты.Усилятся ограничения на криптовалютные и платёжные сервисы — пока не уточняется, как.Ограничения предусматривают и запрет на импорт российского сжиженного природного газа: по краткосрочным контрактам — с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.Кроме того, ЕС запретил транзакции с «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпромнефтью», «Ростехом», «Алмаз-Антеем», «Совкомфлотом», «Уралвагонзаводом», «КамАЗом», «Севмаш», Объединённой авиастроительной корпорацией, Объединённой судостроительной корпорацией и «Оборонпромомом».Заметка подготовлена при помощи Евгении Евсеевой.#новости