Сервис для перевода денег из Европы в Россию Profee ограничил доступ для россиян

Новые правила могут быть связаны с 19 пакетом санкций Евросоюза. Profee позволял отправлять деньги с европейских карт на карты и счета российских банков, включая «Вайлдберриз банк» и «Райффайзенбанк», пишет «Коммерсантъ».Чтобы использовать сервис, нужно подтвердить личность с помощью загранпаспорта или удостоверения личности, выданного государством, где проживает пользователь.24 октября 2025 года Profee «временно» ограничил доступ к переводам для граждан России из-за 19 пакета санкций ЕС, отмечает Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!». Он приложил в качестве доказательства скриншоты сообщений, отправленных сервисом. Ограничения также коснулись россиян с ВНЖ стран Евросоюза.Profee ищет «законные способы» возобновить переводы в Россию, говорится в рассылке сервиса. За день до этого, 23 октября, Profee в сообщении призывал российских клиентов совершить перевод «пока это возможно».#новости