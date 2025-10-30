Акции Meta* упали на 7% после публикации отчёта за третий квартал 2025 года — компания сообщила о единовременном налоговом списании почти на $16 млрд

При этом выручка превысила прогнозы.Акции Meta* на премаркете 30 октября 2025 года торгуются по $695,8 за бумагу — на 7,4% ниже, чем на закрытии торгов 29 октября ($751,6).В отчёте за третий квартал 2025-го компания сообщила о росте выручки на 26% год к году, до $51,2 млрд. Однако чистая прибыль за тот же период упала с $15,7 млрд до $2,7 млрд.В Meta* объяснили это единовременным налоговым списанием на $15,9 млрд, связанным с бюджетными инициативами президента США Дональда Трампа.Без списания налога чистая прибыль компании в третьем квартале 2025 года могла составить $18,6 млрд. По прогнозам Meta*, выручка в четвёртом квартале 2025-го составит $56-$59 млрд.Компания также сообщила, что количество ежедневно активных пользователей в третьем квартале составило 3,54 млрд человек — рост на 8% год к году. Выручка Meta* от рекламы увеличилась на 26%, достигнув отметки в $50 млрд.*Meta, владеющая WhatsApp, Facebook, Instagram и Threads, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #meta