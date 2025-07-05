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Евгения Евсеева
Право

Президент США Дональд Трамп подписал «большой и прекрасный» законопроект о бюджете страны

Из-за него он поссорился с Илоном Маском.

  • Трамп подписал законопроект о госрасходах и налогах, в котором реализуются его ключевые предвыборные обещания, пишет CBS News. До этого его утвердили палата представителей и сенат.
  • Его регулярно критиковал глава Tesla Илон Маск. По его мнению, инициатива среди прочего увеличит «и без того гигантский» дефицит госбюджета.
  • Документ предусматривает налоговый вычет за чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличение потолка госдолга на $5 трлн, налогового вычета на ребенка до $2200 и вычетов для пожилых американцев. Кроме того — поэтапную отмену налоговых льгот на ветряную и солнечную энергетику.
Источник: Global Look Press
Источник: Global Look Press
  • Маск поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Трамп называл Маска «звездой», «особенным», «супергением», которого нужно «беречь».
  • В конце мая 2025 года предприниматель «с почестями» оставил должность «специального государственного служащего» в администрации президента в связи с истечением срока полномочий. А уже через несколько дней раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. По его мнению, поправки увеличат «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».
  • Политик после этого заявил, что разочарован предпринимателем. А тот — что без него Трамп бы не стал президентом. Трамп в ответ пригрозил лишить Маска госконтрактов — так как это самый простой способ сэкономить деньги бюджету. А последний объявил об отзыве кораблей Dragon, которые SpaceX строила по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС, хоть через пару часов и передумал.
  • В июне Маск удалил некоторые критикующие Трампа посты, и признал, что публикации «зашли слишком далеко». Президент в ответ заявил, что «мог бы» уладить отношения с Маском, но примирение для него — не «приоритет».
  • А в июле на очередную критику Трамп предложил пересмотреть льготы, которые получают компании Илона Маска, чтобы «сэкономить бюджет».
Таня Боброва
Транспорт
«Большой и прекрасный» законопроект Трампа ставит под угрозу «важнейший» источник прибыли Tesla — FT

И усугубляет кризис, в котором и без того оказалась компания, отмечает газета.

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