Президент США Дональд Трамп подписал «большой и прекрасный» законопроект о бюджете страны

Из-за него он поссорился с Илоном Маском.Трамп подписал законопроект о госрасходах и налогах, в котором реализуются его ключевые предвыборные обещания, пишет CBS News. До этого его утвердили палата представителей и сенат.Его регулярно критиковал глава Tesla Илон Маск. По его мнению, инициатива среди прочего увеличит «и без того гигантский» дефицит госбюджета.Документ предусматривает налоговый вычет за чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличение потолка госдолга на $5 трлн, налогового вычета на ребенка до $2200 и вычетов для пожилых американцев. Кроме того — поэтапную отмену налоговых льгот на ветряную и солнечную энергетику.Источник: Global Look PressМаск поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Трамп называл Маска «звездой», «особенным», «супергением», которого нужно «беречь».В конце мая 2025 года предприниматель «с почестями» оставил должность «специального государственного служащего» в администрации президента в связи с истечением срока полномочий. А уже через несколько дней раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. По его мнению, поправки увеличат «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».Политик после этого заявил, что разочарован предпринимателем. А тот — что без него Трамп бы не стал президентом. Трамп в ответ пригрозил лишить Маска госконтрактов — так как это самый простой способ сэкономить деньги бюджету. А последний объявил об отзыве кораблей Dragon, которые SpaceX строила по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС, хоть через пару часов и передумал.В июне Маск удалил некоторые критикующие Трампа посты, и признал, что публикации «зашли слишком далеко». Президент в ответ заявил, что «мог бы» уладить отношения с Маском, но примирение для него — не «приоритет».А в июле на очередную критику Трамп предложил пересмотреть льготы, которые получают компании Илона Маска, чтобы «сэкономить бюджет».Таня БоброваТранспортвчера«Большой и прекрасный» законопроект Трампа ставит под угрозу «важнейший» источник прибыли Tesla — FT И усугубляет кризис, в котором и без того оказалась компания, отмечает газета.#новости