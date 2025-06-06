Илон Маск передумал выводить из эксплуатации корабли Dragon

Через пару часов после того, как пригрозил это сделать. Так он ответил пользователю в Х, который посетовал, что «в мире всё меняется слишком быстро» и предложил Маску и президенту США Дональду Трампу «остыть».Предприниматель отметил, что это «хороший совет», поэтому выводить из эксплуатации корабли Crew Dragon в SpaceX не будут. Насколько серьёзно это заявление — неизвестно.CNBC писал: Dragon — единственный американский корабль для доставки экипажей на Международную космическую станцию и обратно. С российской стороны полёты выполняют на кораблях «Союз»Источник: NASAМаск поддерживал Трампа на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Уже после выборов СМИ начали называть предпринимателя «теневым президентом».В конце 2024 года Трамп говорил, что Маск «супергений». В марте 2025 года — на фоне протестов в отношении Tesla, вызванных недовольством политической активностью её главы, — отмечал: предприниматель «не должен нести наказание за патриотизм». В апреле признался, что «ему не то чтобы нужен Илон, просто так уж случилось, что он ему нравится».В начале июня Маск раскритиковал законопроект президента о налоговых послаблениях, назвав его «мерзостью». По мнению предпринимателя, эта инициатива только увеличит «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».Трамп заявил, что на самом деле главу Tesla злит сокращение привилегий для электромобилей, после чего Маск назвал его «неблагодарным» — якобы без его помощи тот не победил бы на выборах президента.В итоге Трамп пригрозил лишить Маска госконтрактов и субсидий — тот в ответ объявил о выводе из эксплуатации кораблей Dragon.#новости #илонмаск