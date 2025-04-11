Дональд Трамп: «Мне не то чтобы нужен Илон — он мне просто нравится. Мне и Tesla не сдалась, а я её купил»

Илон проделал фантастическую работу. И сегодня он здесь — вместе с нами. <...> Но мне не то чтобы нужен Илон. Просто так уж случилось, что он мне нравится. <...> Мне и Tesla не сдалась, а я её купил. Меня все спрашивали: «Ну что, сделали тебе скидку?» Ещё чего. Я попросил выставить мне самый высокий ценник! Кучу денег отдал. Но справедливости ради [Илон] производит отличные автомобили.

Что там с моей Tesla? Даю кататься сотрудникам администрации. <...> Красивая машина. Я — и не я один — купил её в знак поддержки. Илон проделал фантастическую работу, но столкнулся с несправедливым отношением к себе.