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Полина Лааксо
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Дональд Трамп: «Мне не то чтобы нужен Илон — он мне просто нравится. Мне и Tesla не сдалась, а я её купил»

Президент США в очередной раз прокомментировал отношения с Маском.

  • На заседании кабинета министров Трамп заявил, что Илон Маск проделал «фантастическую работу» как куратор Департамента эффективности правительства США и напомнил, почему в марте 2025 года приобрёл автомобиль Tesla.

Илон проделал фантастическую работу. И сегодня он здесь — вместе с нами. <...> Но мне не то чтобы нужен Илон. Просто так уж случилось, что он мне нравится. <...> Мне и Tesla не сдалась, а я её купил. Меня все спрашивали: «Ну что, сделали тебе скидку?» Ещё чего. Я попросил выставить мне самый высокий ценник! Кучу денег отдал. Но справедливости ради [Илон] производит отличные автомобили.

Что там с моей Tesla? Даю кататься сотрудникам администрации. <...> Красивая машина. Я — и не я один — купил её в знак поддержки. Илон проделал фантастическую работу, но столкнулся с несправедливым отношением к себе.

Дональд Трамп
Маск и Трамп. Источник фото: Bild
Маск и Трамп. Источник фото: Bild
  • Маск поддерживал политика на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Уже после выборов СМИ начали называть предпринимателя «теневым президентом».
  • Трамп же говорил, что Маск «звезда», «особенный», «супергений», которого нужно «беречь». А на фоне протестов в отношении Tesla, вызванных недовольством политической активностью Маска, отмечал, что предприниматель «построил крупный бизнес и не должен нести наказание за свой патриотизм». Зато «больных отморозков», что нападают на него и Tesla, должен ждать «ад».

#новости #tesla

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