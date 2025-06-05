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Полина Лааксо
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Трамп пригрозил лишить Маска госконтрактов и субсидий — тот в ответ объявил о выводе из эксплуатации кораблей Dragon

SpaceX разрабатывала многоразовые корабли по заказу NASA для доставки экипажей и грузов на МКС.

  • Про госконтракты президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, отметив, что это «простейший способ сохранить в бюджете миллиарды долларов» и сделать это стоило его предшественнику Джо Байдену.
  • Политик не уточнил серьёзность намерений, но Илон Маск заявил, что к выводу Crew Dragon в SpaceX приступят «незамедлительно». Bloomberg обратилось за комментарием к NASA, но к моменту публикации агентство не ответило.
  • CNBC напомнило: Dragon — единственный американский корабль для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и обратно. С российской стороны полёты выполняют на кораблях «Союз».
  • Акции Tesla к закрытию торгов 5 июня 2025 года упали на 14%, до $284,7. Мемкойн Трампа просел на 11,7% — до $9,53.
Трамп и Маск. Источник: France 24
Трамп и Маск. Источник: France 24
  • Маск поддерживал политика на протяжении всей предвыборной кампании и считался «крупным бенефициаром» его возвращения в Белый дом, писало Bloomberg. Уже после выборов СМИ начали называть предпринимателя «теневым президентом».
  • В конце 2024 года Трамп говорил, что Маск «супергений». В марте 2025 года — на фоне протестов в отношении Tesla, вызванных недовольством политической активностью её главы, — отмечал: предприниматель «не должен нести наказание за патриотизм». В апреле признался, что «ему не то чтобы нужен Илон, просто так уж случилось, что он ему нравится».
  • В начале июня Маск раскритиковал законопроект президента о налоговых послаблениях, назвав его «мерзостью». По мнению предпринимателя, эта инициатива только увеличит «и без того гигантский дефицит госбюджета до $2,5 трлн».
  • Трамп заявил, что на самом деле главу Tesla злит сокращение привилегий для электромобилей, после чего Маск назвал его «неблагодарным» — якобы без его помощи тот не победил бы на выборах президента.
Полина Лааксо
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«Я очень разочарован Илоном»: акции Tesla упали на 12,2% на фоне разлада между Маском и Трампом

На 21:49 мск они торгуются на отметке $291,9.

Трапм и Маск. Источник фото: 24.hu

#новости #tesla #spacex

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