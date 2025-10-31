Из-за неформального ужина глав Nvidia, Samsung и Hyundai в Сеуле кратковременно выросли акции компаний, связанных с производством и приготовлением курицы

Пользователи соцсетей назвали встречу «семейным собранием».Ли Джэ Ён, Чонг Исон и Джесен Хуанг. Источник: Reuters30 октября 2025 года глава Nvidia Дженсен Хуанг встретился в Сеуле с главами Samsung и Hyundai — Ли Джэ Ёном и Чонг Исоном. За неформальным ужином в одном из ресторанов Kkanbu Chicken он вручил им по бутылке японского виски и рабочих станций для ИИ Nvidia DGX.По сообщениям южнокорейских СМИ, перед заведением собрались журналисты и поклонники, а местное телевидение вело прямой эфир с места встречи. Главы Samsung и Hyundai оплатили счета всех посетителей ресторана — на $1750.31 октября 2025 года Kkanbu Chicken занял первое место по числу поисковых запросов в приложении Baemin, по данным издания Korean JoongAng Daily. Заведение также сообщило, что в одной из точек количество заказов выросло на 20%, в другой — в 1,5 раза. Период и данные о выручке не привели.Kkanbu Chicken не представлен на бирже. Однако, по данным Bloomberg, акции производителя домашней птицы Cherrybro Co. подорожали на 30% за 30–31 октября 2025 года, а бумаги Neuromeka Co., выпускающей роботов, в том числе для жарки курицы, — примерно на 20 %. На 11:24 мск 31 октября 2025 года они торгуются по 747 и 31,9 тысячи вон соответственно (42 и 1792 рубля по курсу ЦБ).А бренд Hite Jinro, чей коктейль из пива и соджу похвалил Хуанг во время встречи, заявил о планах продвижения напитка за рубежом.Как отмечает SCMP, небольшие компании на южнокорейском рынке могут реагировать на «мемные» события, не связанные с деловой активностью. Например, 27 августа 2025 года акции MonAmi подорожали на 60% после того, как Дональд Трамп похвалил ручку компании на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.31 октября 2025 года Nvidia объявила о строительстве фабрики по производству полупроводников вместе с Samsung. C Hyundai компания работает в Южной Корее над созданием национального ИИ-кластера.#новости