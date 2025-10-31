Популярное
Таня Боброва
Деньги

МТС рассказал о запуске оплаты по QR-коду в Таиланде через мобильное приложение

Без комиссии.

Источник: МТС
Источник: МТС
  • Для оплаты пользователям нужно зайти в «Мой МТС», затем в раздел «Деньги» и перейти в «Оплата по QR», рассказала компания. По её словам, QR-платежи принимают в 6 млн точек по всей стране.
  • Опция доступна в приложении на iOS и Android, нужен только интернет — положительный баланс для проведения платежа не обязателен, отметил оператор.
  • Платёж пройдёт в российских рублях с учётом конвертации в национальную валюту Таиланда. Курс конвертации установят в момент совершения операции.
  • У компании уже есть оплата по QR в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении. В марте 2025 года оператор запустил сервис оплаты покупок по QR-коду в Турции. Платёж пройдёт со счёта абонента или с банковской карты любого российского банка.

#новости #мтс

14 комментариев