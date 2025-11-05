Карты белорусского «Альфа-банка» продолжат работать за границей после вступления в силу 19 пакета санкций ЕС

При этом Apple Pay станет недоступен. Карты продолжат работать в Беларуси и за границей, говорится в сообщении банка. Сейчас клиенты могут сталкиваться с «точечными проблемами» в Европе из-за «персональных решений иностранных контрагентов».Со 2 декабря 2025 года для клиентов станет недоступен Apple Pay и оплата подписок через Apple ID, подчеркнули в белорусском филиале «Альфа-банка». К этому времени компания запланировала выпустить платёжные стикеры — также разрабатывают платёжные инструменты в виде брелока, кольца или браслета.За подписки, которые пользователи оплачивают напрямую через сайты сервисов, можно будет платить как раньше. Кроме того, продолжат работать платёжные сервисы Samsung Pay и Swoo Pay и сохранится доступ в бизнес-залы по премиальным картам.Белорусские филиалы «Альфа-банка», ВТБ и «Сбера» попали под санкции в октябре 2025 года.#новости