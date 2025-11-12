Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Деньги

Гендиректор Electronic Arts Эндрю Уилсон получит более $105 млн в рамках сделки по продаже компании за $55 млрд

Другие топ-менеджеры тоже получат десятки миллионов долларов.

Источник: Axios
Источник: Axios
  • Глава EA Эндрю Уилсон останется на своём посту после закрытия сделки с Silver Lake, Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и Affinity Partners и получит $105,9 млн, пишет Mobilegamer со ссылкой на документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
  • В рамках сделки EA уйдёт с биржи и станет частной компанией, консорциум инвесторов заплатит всем акционерам по $210 за каждую акцию. Это сделает некоторых сотрудников Electronic Arts «миллионерами», отмечает издание.
  • Например, глава отдела развлечений и технологий Лора Мили получит около $44,4 млн, финансовый директор Стюарт Кэнфилд — $33,4 млн, директор по персоналу Мала Сингх и исполнительный вице-президент Джейкоб Шатц — по $24,6 млн каждый.
  • Кроме того, в документе содержится информация о выходных пособиях сотрудников при увольнении после закрытия сделки. Выплата гендиректору EA Уилсону, если его решат сократить, может составить около $12,4 млн.
  • Соглашение о покупке Electronic Arts консорциумом инвесторов за $55 млрд заключили в сентябре 2025-го. По данным Bloomberg, это крупнейшая сделка в 2025 году. Её планируют закрыть к первому кварталу 2027 финансового года после одобрения регуляторами.

#новости #ea #electronic_arts

2
10 комментариев