Гендиректор Electronic Arts Эндрю Уилсон получит более $105 млн в рамках сделки по продаже компании за $55 млрд

Другие топ-менеджеры тоже получат десятки миллионов долларов. Источник: AxiosГлава EA Эндрю Уилсон останется на своём посту после закрытия сделки с Silver Lake, Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и Affinity Partners и получит $105,9 млн, пишет Mobilegamer со ссылкой на документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).В рамках сделки EA уйдёт с биржи и станет частной компанией, консорциум инвесторов заплатит всем акционерам по $210 за каждую акцию. Это сделает некоторых сотрудников Electronic Arts «миллионерами», отмечает издание. Например, глава отдела развлечений и технологий Лора Мили получит около $44,4 млн, финансовый директор Стюарт Кэнфилд — $33,4 млн, директор по персоналу Мала Сингх и исполнительный вице-президент Джейкоб Шатц — по $24,6 млн каждый.Кроме того, в документе содержится информация о выходных пособиях сотрудников при увольнении после закрытия сделки. Выплата гендиректору EA Уилсону, если его решат сократить, может составить около $12,4 млн.Соглашение о покупке Electronic Arts консорциумом инвесторов за $55 млрд заключили в сентябре 2025-го. По данным Bloomberg, это крупнейшая сделка в 2025 году. Её планируют закрыть к первому кварталу 2027 финансового года после одобрения регуляторами.