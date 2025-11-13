Стартап Mercor, занимающийся обучением ИИ, уволил «тысячи» подрядчиков — затем их позвали на аналогичный проект с меньшей почасовой оплатой

Новая ставка составила $16 в час — на $5 меньше предыдущей.Источник: TechCrunchУчастникам проекта под кодовым названием Musen, заказчиком которого выступала Meta*, сообщили о его закрытии из-за «изменений в объёме работы», пишет Business Insider. Вскоре им предложили работу в аналогичном проекте под названием Nova, но с почасовой оплатой на $5 меньше — $16.Для многих подрядчиков Mercor закрытие Musen «стало неожиданностью» — им говорили, что «клиент доволен, а проект продлён до конца года». Несколько сотрудников анонимно рассказали BI, что хотели бойкотировать Mercor, но «находятся не в том финансовом положении».Часть подрядчиков также сообщила, что $16 в час — «особенно низкая ставка». Некоторые получали до $60 в час на других проектах Mercor. WSJ писало, что в среднем компания платит подрядчикам около $85 в час.В базе Mercor около 30 тысяч подрядчиков по всему миру, которые занимаются разметкой изображений, пишут тексты и дают экспертную обратную связь для обучения чат-ботов. В октябре 2025 года WSJ сообщало, что компания запланировала привлечь $350 млн при оценке в $10 млрд.#новости