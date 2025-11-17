«Альфа-банк» начал тестировать оплату по биометрии — пока среди сотрудников

Когда её начнут «раскатывать» на обычных клиентов — неизвестно. Источник: «Альфа-банк»Банк тестирует сервис на собственных терминалах для оплаты, пишет РБК. Пока он доступен только сотрудникам, которые пользуются смартфонами на Android.Технология основана на распознавании лица и позволяет совершать покупки по биометрии. Система распознаёт живого человека, так что по видео или фотографии оплатить ничего не получится. При необходимости нужно будет ввести PIN-код.Платформа даст покупателям использовать оплату по лицу в терминалах разных банков, которые в перспективе также присоединятся к сервису оплаты по биометрии, говорят в «Альфа-банке».О запуске проекта «Альфа-банк» сообщил ещё в 2024 году.В 2023-м сервис оплаты с помощью биометрии начал развивать «Сбер». В сентябре 2024 года он разрешил своим клиентам оплачивать покупки по биометрии с карт сторонних банков, а в декабре открыл сервис всем пользователям.Альтернативный сервис по использовании биометрии для оплаты разрабатывают ЦБ и НСПК.#новости #альфабанк