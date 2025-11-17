Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

«Альфа-банк» начал тестировать оплату по биометрии — пока среди сотрудников

Когда её начнут «раскатывать» на обычных клиентов — неизвестно.

Источник: «Альфа-банк»
Источник: «Альфа-банк»
  • Банк тестирует сервис на собственных терминалах для оплаты, пишет РБК. Пока он доступен только сотрудникам, которые пользуются смартфонами на Android.
  • Технология основана на распознавании лица и позволяет совершать покупки по биометрии. Система распознаёт живого человека, так что по видео или фотографии оплатить ничего не получится. При необходимости нужно будет ввести PIN-код.
  • Платформа даст покупателям использовать оплату по лицу в терминалах разных банков, которые в перспективе также присоединятся к сервису оплаты по биометрии, говорят в «Альфа-банке».
  • О запуске проекта «Альфа-банк» сообщил ещё в 2024 году.
  • В 2023-м сервис оплаты с помощью биометрии начал развивать «Сбер». В сентябре 2024 года он разрешил своим клиентам оплачивать покупки по биометрии с карт сторонних банков, а в декабре открыл сервис всем пользователям.
  • Альтернативный сервис по использовании биометрии для оплаты разрабатывают ЦБ и НСПК.

#новости #альфабанк

3
17 комментариев