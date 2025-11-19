Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду во Вьетнаме

Такой способ уже работает в Турции, Таджикистане и Кыргызстане.

Источник: Unsplash
  • Платежи проводятся в рублях с последующей конвертацией во вьетнамские донги, пишет ТАСС. По какому курсу — не уточняют, вероятнее всего — по банковскому на текущий момент.
  • Для оплаты нужно открыть приложение и отсканировать QR-код на чеке или терминале магазина. Всего такие платежи принимает около 3000 точек в стране, какие — не указано.
  • Комиссии нет, возможная сумма одной операции — от 10 рублей до 350 тысяч рублей.
  • Кроме Вьетнама у ВТБ доступна оплата по QR-коду в Таджикистане, Турции и Кыргызстане.

#новости #вьетнам #втб

31 комментарий