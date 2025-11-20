Акции технологических компаний выросли после отчёта Nvidia — он вселил в инвесторов веру в отсутствие «ИИ-пузыря»

В основном растут акции азиатских компаний. Источник: Getty ImagesИндекс Nasdaq 100 поднимался на 1,5%, S&P 500 — на 1,1%, отмечает FT. На 12:57 мск оба растут на 0,56% и 0,38% соответственно.Поднялись и азиатские рынки, отмечает NYT: южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,92%, японский Nikkei 225 — на 2,65%, сингапурский STI Index — на 0,15%, тайваньский TWSE — на 3,18%.Повлиял на рост отчёт Nvidia — компания получила $57 млрд выручки и $31,91 млрд прибыли, развеяв опасения инвесторов о растущем «ИИ-пузыре», пишут издания.Акции самой компании подорожали на 5,05%, вытянув за собой бумаги других производителей чипов: у тайваньской TSMC они растут на 2,4%, у южнокорейской Samsung — на 4,25%.NYT предполагает, что акции американских технологических компаний также вырастут — например, у AMD, — когда откроются рынки.Евгения ЕвсееваДеньги08:54Отчёт Nvidia за квартал: рекордная выручка составила $57 млрд, чистая прибыль — $31,91 млрд Компания отчиталась за третий квартал 2025 года. #новости #nvidia #ии