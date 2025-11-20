Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении пакет поправок в Налоговый кодекс. Документ должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Он предполагает в том числе повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% с 1 января 2026 года. Для социально значимых товаров сохранят льготную ставку в 10%.

Порог выручки для перехода компаний на упрощённой системе налогообложения (УСН) на режим уплаты НДС будут снижать постепенно: с 60 млн рублей до 20 млн рублей в 2026 году, до 15 млн рублей в 2027-м и до 10 млн рублей в 2028-м.

Порог выручки для применения патентной системы налогообложения тоже будут снижать поэтапно: с 60 млн рублей в год до 20 млн рублей в 2026-м, до 15 млн рублей в 2027-м и до 10 млн рублей в 2028-м.

Льготу по НДС при сделках с российским ПО сохранили. Ставку страховых взносов для ИТ-отрасли в 7,6% оставили свыше облагаемой базы, а в пределах неё повысили до 15%.



С 1 сентября 2026 года в России введут технологический сбор за импорт или производство продукции с электронной компонентной базой. Плательщиками станут юрлица и ИП. Перечень продуктов и размеры сбора установит правительство. Но максимальный размер сбора не превысит 5000 рублей за единицу. Минпромторг говорил, что сбор будут вводит поэтапно: сначала с готовой техники, включая ноутбуки и смартфоны, затем — с электрокомпонентов.

Для иноагентов-физлиц установили единую ставку НДФЛ в размере 30%. Они не смогут воспользоваться налоговыми льготами. Организациям-иноагентам и компаниям, в которых доля их участия превышает 10%, запретили применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.