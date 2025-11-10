Популярное
Полина Лааксо
Деньги

«Ведомости» узнали детали о технологическом сборе, который хотят взимать для поддержки радио- и микроэлектроники

В случае принятия закона норма начнёт действовать с 1 сентября 2026 года.

Источник фото: Reuters, РБК
  • О планах Минпромторга ввести новый квазиналог «Ъ» писал ещё в июле 2025 года. По данным источников «Ведомостей», 6 ноября 2025 года Минфин внёс поправки на рассмотрение правительства.
  • Плательщиками будут импортёры «соответствующей продукции» и внутренние производители независимо от степени локализации.
  • Сбор распространят на те категории товаров, где доля российских производителей «невысока». Правительство будет утверждать их перечень поэтапно в течение нескольких лет. Но на первом этапе он затронет только готовую продукцию, утверждают источники.
  • Ставку сбора будут определять отдельно «для каждой единицы» продукции, в том числе с учётом её стоимости. Максимальная не должна превысить 5000 рублей.
  • По словам собеседников газеты, администратором квазиналога выступит Минпромторг. Оператора ещё не определили, но Центр развития перспективных технологий, управляющий системой «Честный знак», им якобы не будет.
  • Сколько хотят собрать в сумме — неизвестно. Направят деньги на развитие радио- и микроэлектроники. Сейчас господдержка — это в основном субсидии.

