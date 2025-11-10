«Ведомости» узнали детали о технологическом сборе, который хотят взимать для поддержки радио- и микроэлектроники

В случае принятия закона норма начнёт действовать с 1 сентября 2026 года.Источник фото: Reuters, РБКО планах Минпромторга ввести новый квазиналог «Ъ» писал ещё в июле 2025 года. По данным источников «Ведомостей», 6 ноября 2025 года Минфин внёс поправки на рассмотрение правительства.Плательщиками будут импортёры «соответствующей продукции» и внутренние производители независимо от степени локализации.Сбор распространят на те категории товаров, где доля российских производителей «невысока». Правительство будет утверждать их перечень поэтапно в течение нескольких лет. Но на первом этапе он затронет только готовую продукцию, утверждают источники.Ставку сбора будут определять отдельно «для каждой единицы» продукции, в том числе с учётом её стоимости. Максимальная не должна превысить 5000 рублей.По словам собеседников газеты, администратором квазиналога выступит Минпромторг. Оператора ещё не определили, но Центр развития перспективных технологий, управляющий системой «Честный знак», им якобы не будет.Сколько хотят собрать в сумме — неизвестно. Направят деньги на развитие радио- и микроэлектроники. Сейчас господдержка — это в основном субсидии.22 октября 2025 года Госдума поддержала в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, который, в частности, предлагает повысить НДС с 20 до 22% с 2026 года. Порог выручки для уплаты налога на УСН будут снижать до 10 млн рублей, но поэтапно.#новости #налоги