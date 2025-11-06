Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

Глава Минфина: порог выручки для уплаты налога на УСН будут снижать до 10 млн рублей поэтапно

Полностью он заработает с 2028 года.

  • В 2026 году его снизят с 60 млн до 20 млн рублей, в 2027-м — до 15 млн рублей, в 2028-м — до 10 млн рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
  • Кроме того, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство может ввести мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустил нарушения по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).
  • Минфин в сентябре 2025 года предложил повысить НДС с 20% до 22%, снизить порог годовой выручки для уплаты налога на упрощённой системе налогообложения (УСН) с 60 млн до 10 млн рублей, а также отменить часть льгот по страховым взносам.
  • Также с 60 млн до 10 млн рублей снизят предельное значение суммы доходов для применения патентной системы налогообложения.
  • В октябре поправки приняли в первом чтении — изменения, скорее всего, внесут ко второму.
Артур Томилко
Деньги
Повышение НДС, снижение порога выручки для уплаты НДС на УСН, отмена части льгот по страховым взносам и новые налоги для букмекеров: что включает бюджетный пакет Минфина

Дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года достиг 4,19 трлн рублей.

Фото ТАСС

#новости #налоги

