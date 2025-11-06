Глава Минфина: порог выручки для уплаты налога на УСН будут снижать до 10 млн рублей поэтапно

Повышение НДС, снижение порога выручки для уплаты НДС на УСН, отмена части льгот по страховым взносам и новые налоги для букмекеров: что включает бюджетный пакет Минфина

Дефицит федерального бюджета по итогам января-августа 2025 года достиг 4,19 трлн рублей.