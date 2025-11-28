Путин подписал закон о повышении НДС до 22% и поэтапном снижении порога выручки для компаний на «упрощёнке»

Изменения вступят в силу в 2026 году.Источник: Госдума Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Среди прочего документ предполагает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% с 1 января 2026 года.Для социально значимых товаров (некоторые продукты питания, лекарства, детские товары и другие) сохранят льготную ставку в 10%. «РИА Новости» уточняет, что из этого списка исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.Поправки также вводят поэтапное снижение порога выручки для бизнеса, после которого компании на упрощённой и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС: с 60 млн рублей в год до 20 млн рублей в 2026-м, до 15 млн рублей в 2027-м и до 10 млн рублей в 2028-м.Для компаний на УСН, которые впервые станут плательщиками НДС в 2026 году, ввели мораторий на штрафы за несдачу декларации в срок. Такой же действует в 2025 году.Ставку страховых взносов для ИТ-отрасли в 7,6% оставили свыше облагаемой базы, а в пределах неё повысили до 15%. С 1 сентября 2026 года введут технологический сбор за ввоз или производство в России продукции с электронной компонентной базой.Ужесточили условия для иноагентов — в частности, ввели единую ставку НДФЛ в 30%. Для работающих в России налоговых резидентов стран ЕАЭС (кроме России входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) установили такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, что и у россиян.Закон также предполагает индексацию акцизов на алкоголь, табак, топливо и автомобили, повышение налоговой нагрузки для букмекеров и тотализаторов и отмену льгот по НДС при обслуживании банковских карт.#новости #законы #налоги