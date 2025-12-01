Wise предупредил о блокировке счетов россиян и белорусов без ВНЖ или паспорта европейских стран

Требования объясняют 19 пакетом санкций ЕС.Источник: WiseДля разблокировки карт клиенты из России и Беларуси должны предоставить ВНЖ или гражданство одной из стран Европейской экономической зоны или Швейцарии, говорится в заявлении на сайте Wise.Документы необходимо загрузить до 30 января 2026 года — их обещают рассмотреть за пять рабочих дней. Банк также навсегда заблокировал открытые в ЕС цифровые и физические карты россиян и белорусов, которые впоследствии переехали в другие страны.Решение о блокировке карт в Wise объяснили 19 пакетом санкций ЕС, который запрещает предоставление платёжных услуг гражданам России и Беларуси.В ноябре 2025 года Revolut начал рассылать живущим в Европе россиянам письма с требованием загрузить актуальный вид на жительство и о заморозке аккаунтов с 31 декабря 2025 года. Позже банк разморозил счета пользователей, загрузивших действующий ВНЖ.#новости #wise