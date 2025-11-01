Revolut стал рассылать живущим в Европе россиянам без ВНЖ или европейского гражданства письма о заморозке счетов

Сервис попросил обновить документы.Источник: RevolutКлиенты Revolut из России, живущие в Европе по национальным визам D, начали получать письма о заморозке своих аккаунтов, пишет The Bell со ссылкой на сообщения пользователей из Латвии, Ирландии, Финляндии и других стран ЕС.Они получили два письма: с требованием загрузить актуальный вид на жительство и о приостановке аккаунта с 31 декабря 2025 года. Как указывает издание, клиенты не могут совершать переводы, расплачиваться картой, вносить и снимать деньги. Некоторые жалуются, что не могут и загрузить документы.Сервис также наложил ограничения на счета Revolut Business граждан России и Беларуси, пишет финансовый советник Наталья Смирнова. Требования объясняют 19 пакетом санкций ЕС: финансовые учреждения не могут предоставлять услуги гражданам России и Беларуси без разрешения на проживание или гражданства стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.В пресс-служба Revolut сообщили BBC, что компания «должна соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Евросоюза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает».В августе 2025 года некоторые клиенты Revolut с российскими паспортами получили «напоминание о политике санкций»: «перевод средств из уполномоченных учреждений в России незаконен». Нарушение правил приведёт к закрытию аккаунта.#новости #revolut