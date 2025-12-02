Первый зампред ВТБ написал пьесу о «тайном пакте» ЦБ с властями: инфляция в ней предстаёт «падшим духом», а сам он — «эльфом в синих штанишках»

Считаю, что нужно признать хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля. За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий».

Все внешние торговые партнёры страны — Залив, Китай, Индия — имеют или фиксированный валютный курс или валютный курс с «сильным подруливанием».

Ставим вопрос: по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях?