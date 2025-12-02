Популярное
Полина Лааксо
Деньги

Первый зампред ВТБ написал пьесу о «тайном пакте» ЦБ с властями: инфляция в ней предстаёт «падшим духом», а сам он — «эльфом в синих штанишках»

Пьеса посвящена российской экономике.

Источник здесь и ниже: РБК
Источник здесь и ниже: РБК
  • Пьесу «Инфляция, или Сон в летнюю ночь» Пьянов подготовил к форуму «Россия зовёт», пишет РБК со ссылкой на текст. В ней он как «выскочка-всезнайка» спрашивает у «покровительницы фей» и «повелителя духов» про «расчёт цен, таргеты кредитов, обмен скупых лимитов» и указывает на то, что валютный курс в России — это «безумные качели».

Чтоб в будущее пристально смотреть

Могли и бизнес, и народ, и эльфы,

Дозвольте нам открыто вразуметь

На все налогов и валютных курсов дрейфы.

Курс наш — безумные качели:

То 70, то 100 при нефти 40.

Неактуальны ваши прошлые модели,

Узрите берега — спадёт с рубля весь морок.

эльф в синих штанишках, цитата из пьесы
  • Ответов эльф не получает. Персонажи недоумевают, кто пустил его на встречу, и переключаются с разговоров об экономике на тему «горемычных маркетплейсов».
  • Зампред правления ВТБ полагает, что летом 2025 года между ЦБ и исполнительной властью мог быть заключён «негласный пакт». Среди возможных пунктов — сохранение цели по инфляции на уровне 4% и жёсткой денежно-кредитной политики, которая обеспечивает «одновременно и процесс дезинфляции, и положительный рост ВВП на отрезке календарного года».

  • «Важнейшим оперативным индикатором» в рамках этого пакта становится, по предположению Пьянова, «месячный прирост кредитного портфеля юрлиц банковского сектора». А «временная точка достижения таргета [в 4%] имеет подчинённое значение».

  • Помимо этого, топ-менеджер ВТБ призвал признать, что у России проблема с формированием курса, и предложил ЦБ рассмотреть валютный коридор. Регулятор отказался от этого режима в 2014 году и перешёл на плавающий курс рубля.

Считаю, что нужно признать хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля. За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий».

Все внешние торговые партнёры страны — Залив, Китай, Индия — имеют или фиксированный валютный курс или валютный курс с «сильным подруливанием».

Ставим вопрос: по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях?

Дмитрий Пьянов
Полина Лааксо
Деньги
В ВТБ попросили «ведомство Снегурочки» провести валютную интервенцию для борьбы с инфляцией, а не повышать ставку — в ЦБ не согласились

Регулятор не считает, что это эффективнее.

Пьянов. Источник фото: «Ъ»

