ЦБ установил официальный курс доллара на уровне ниже 77 рублей — впервые с мая 2023 года

В ходе торгов на валютном рынке Forex 4 декабря 2025-го доллар опустился ниже 76 рублей.Скриншот vc.ruОфициальный курс доллара на 5 декабря 2025 года составит 76,97 рубля — на 98 копеек меньше предыдущего дня, следует из данных ЦБ. Курс евро регулятор установил на уровне 89,9 рубля, юаня — 10,85 рубля.На валютном рынке Forex курс доллара также впервые за два с половиной года упал ниже 76 рублей. На 18:03 мск он составил 75,43 рубля.Рубль укрепляется на фоне новостей об увеличении с 5 декабря продаж юаней в рамках бюджетного правила, говорят опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики. ЦБ начнёт продавать китайскую валюту на сумму 14,05 млрд рублей в день вместо 9,04 млрд рублей в день. Ранее прогнозируемый некоторыми экспертами обвал российской валюты до 90 рублей за доллар к концу 2025 года, скорее всего, не произойдёт, констатировала аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Решение ЦБ может увести курс доллара ближе к 75 рублям, добавили в «БКС Мир инвестиций».В январе 2026 года «уйдёт эффект отложенных продаж и дисконт на нефть снизится», отметили эксперты. В результате курс доллара может вырасти примерно на 5 рублей. Кроме того, импортёры начнут восстанавливать запасы на складах, что также может дополнительно ослабить курс ещё на 2 рубля в первом квартале. С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.#новости #курсывалют