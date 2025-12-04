ЦБ установил официальный курс доллара на уровне ниже 77 рублей — впервые с мая 2023 года

В январе 2026 года «уйдёт эффект отложенных продаж и дисконт на нефть снизится», отметили эксперты. В результате курс доллара может вырасти примерно на 5 рублей. Кроме того, импортёры начнут восстанавливать запасы на складах, что также может дополнительно ослабить курс ещё на 2 рубля в первом квартале.