ЦБ с 8 декабря 2025 года снимет ограничения на перевод валюты за границу для граждан России и «дружественных» стран

ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц в марте 2022 года. В апреле-июне регулятор постепенно увеличивал лимит — до $1 млн в месяц. Ограничения продлевали каждые полгода, последний раз — до 30 сентября 2025 года.