ЦБ с 8 декабря 2025 года снимет ограничения на перевод валюты за границу для граждан России и «дружественных» стран

Они действовали с марта 2022 года. С 8 декабря перестанут действовать лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и нерезидентов из «дружественных» стран, говорится в сообщении ЦБ. Решение регулятор объяснил стабильной ситуацией на валютном рынке.При этом до 7 июня 2026 года продолжит действовать запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц—нерезидентов и юридических лиц из «недружественных» стран.Ограничения не касаются иностранных компаний, которые находятся под контролем российских граждан или юрлиц, а также переводов иностранными инвесторами со счетов типа «Ин».ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц в марте 2022 года. В апреле-июне регулятор постепенно увеличивал лимит — до $1 млн в месяц. Ограничения продлевали каждые полгода, последний раз — до 30 сентября 2025 года.