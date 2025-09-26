Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

ЦБ продлил ещё на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж — до 31 марта 2026 года

До этого они действовали до 30 сентября 2025-го включительно.

Источник: dubna.ru
Источник: dubna.ru
  • Россияне и физлица-нерезиденты из «дружественных» стран смогут в течение месяца переводить на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, сообщил ЦБ. Лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более $10 тысяч в месяц.

  • Физлица-нерезиденты из «дружественных» и «недружественных» стран, которые работают в России, могут перевести за рубеж деньги в размере зарплаты.

  • Физлица-нерезиденты из «недружественных» стран, которые не работают в России, и юрлица из таких государств не могут переводить средства за рубеж. Исключение — иностранные компании, которые находятся под контролем российских юрлиц или физлиц.

  • Банки из «недружественных» стран могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

  • Все эти ограничения не распространяются на денежные переводы иностранных инвесторов, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом. Но на сентябрь 2025 года регулятор не получал заявок от иностранцев на открытие таких счетов.

  • ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц в марте 2022 года. В апреле-июне регулятор постепенно увеличивал лимит — до $1 млн в месяц. Ограничения продлевают каждые полгода, последний раз — до 30 сентября 2025 года.

#новости #цб

11
1
21 комментарий