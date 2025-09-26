ЦБ продлил ещё на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж — до 31 марта 2026 года

Россияне и физлица-нерезиденты из «дружественных» стран смогут в течение месяца переводить на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, сообщил ЦБ. Лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более $10 тысяч в месяц.

Физлица-нерезиденты из «дружественных» и «недружественных» стран, которые работают в России, могут перевести за рубеж деньги в размере зарплаты.

Физлица-нерезиденты из «недружественных» стран, которые не работают в России, и юрлица из таких государств не могут переводить средства за рубеж. Исключение — иностранные компании, которые находятся под контролем российских юрлиц или физлиц.



Банки из «недружественных» стран могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Все эти ограничения не распространяются на денежные переводы иностранных инвесторов, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом. Но на сентябрь 2025 года регулятор не получал заявок от иностранцев на открытие таких счетов.