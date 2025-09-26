ЦБ продлил ещё на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж — до 31 марта 2026 года

До этого они действовали до 30 сентября 2025-го включительно.Источник: dubna.ruРоссияне и физлица-нерезиденты из «дружественных» стран смогут в течение месяца переводить на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, сообщил ЦБ. Лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более $10 тысяч в месяц.Физлица-нерезиденты из «дружественных» и «недружественных» стран, которые работают в России, могут перевести за рубеж деньги в размере зарплаты.Физлица-нерезиденты из «недружественных» стран, которые не работают в России, и юрлица из таких государств не могут переводить средства за рубеж. Исключение — иностранные компании, которые находятся под контролем российских юрлиц или физлиц.Банки из «недружественных» стран могут переводить деньги в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.Все эти ограничения не распространяются на денежные переводы иностранных инвесторов, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом. Но на сентябрь 2025 года регулятор не получал заявок от иностранцев на открытие таких счетов.ЦБ ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5000 в месяц в марте 2022 года. В апреле-июне регулятор постепенно увеличивал лимит — до $1 млн в месяц. Ограничения продлевают каждые полгода, последний раз — до 30 сентября 2025 года.#новости #цб