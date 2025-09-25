ЦБ: никто из иностранцев пока не захотел открыть счёт нового типа для инвестиций в России

Их ввели в июле 2025 года. ЦБ не получал заявок от иностранцев на открытие счетов типа «Ин» за несколько месяцев их существования, сообщил зампредседателя регулятора Филипп Габуния, пишет РБК.Спецсчета типа «Ин» для иностранных инвесторов ввёл Владимир Путин в июле 2025 года. На них учитываются акции, облигации, включая облигации федерального займа, паи инвестиционных фондов, а также денежные средства — как в рублях, так и в валюте.Через спецсчета иностранцы могут совершать сделки с российскими ценными бумагами, получать выплаты по ним, размещать вклады и депозиты в российских банках, совершать сделки с производными финансовыми инструментами.31 июля ЦБ установил режим счетов «Ин» и определил условия их открытия. В частности, брокеры и управляющие должны вести обособленный учёт активов иностранных инвесторов, а банки и учётные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам «Ин».#новости