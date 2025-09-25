Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Инвестиции

ЦБ: никто из иностранцев пока не захотел открыть счёт нового типа для инвестиций в России

Их ввели в июле 2025 года.

  • ЦБ не получал заявок от иностранцев на открытие счетов типа «Ин» за несколько месяцев их существования, сообщил зампредседателя регулятора Филипп Габуния, пишет РБК.
  • Спецсчета типа «Ин» для иностранных инвесторов ввёл Владимир Путин в июле 2025 года.
  • На них учитываются акции, облигации, включая облигации федерального займа, паи инвестиционных фондов, а также денежные средства — как в рублях, так и в валюте.
  • Через спецсчета иностранцы могут совершать сделки с российскими ценными бумагами, получать выплаты по ним, размещать вклады и депозиты в российских банках, совершать сделки с производными финансовыми инструментами.
  • 31 июля ЦБ установил режим счетов «Ин» и определил условия их открытия. В частности, брокеры и управляющие должны вести обособленный учёт активов иностранных инвесторов, а банки и учётные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам «Ин».

#новости

87
2
1
105 комментариев