Китайская Moore Threads, которую прозвали «маленькой Nvidia», попросила инвесторов не вкладываться «бездумно» в её акции — они выросли больше чем на 700% с момента размещения на бирже

Компания заявила, что её перспективы пока «туманны», а от мировых лидеров она отстаёт. Источник: Moore ThreadsMoore Threads, как и Nvidia, разрабатывает ИИ-ускорители. Компания вышла на Шанхайскую фондовую биржу 5 декабря 2025 года и привлекла 8 млрд юаней.После размещения акции компании выросли на 425% и продолжили расти — на 12 декабря рост по сравнению с ценой размещения составляет 723%, пишет The South China Morning Post.Moore Threads СМИ называют «маленькой Nvidia» — её основал в 2020 году Чжан Цзяньчжун, который до этого работал в американской компании. Moore Threads специализируется на процессорах для больших языковых моделей. После успешного IPO компания выпустила заявление, в котором предупредила инвесторов, что стоимость её акций может упасть. По её словам, не было никаких особенных катализаторов для роста, кроме того, не было никаких «фундаментальных» изменений в её показателях.Moore Threads отметила, что на рынке могут возникать «перегрев» и условия для «иррациональной спекуляции». Поэтому инвесторы должны осознавать все связанные риски, вкладываться «вдумчиво» и рационально и принимать «взвешенные» решения. По мнению компании, её рыночные перспективы пока «неоднозначны», а новое поколение ИИ-процессоров ещё не начало приносить выручку. Moore Threads призналась, что отстаёт от мировых лидеров в сфере разработок и других областях.